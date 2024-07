Exparticipante de Enamorándonos asegura que lo vetaron de Acapulco Shore por culpa de Potro

El reality show Acapulco Shore siempre ha sido conocido por sus dramas, fiestas y controversias. En su cuarta temporada, presentada en 2017, se introdujo a una nueva generación de “shores” que prometía renovar el contenido del programa. Entre los nuevos rostros se encontraban Víctor Ortiz, Alexya Larios, Antonio Tiburcio, Gabriela Ruiz y Christian Herrera. Sin embargo, la dinámica entre los integrantes no siempre fue la mejor, especialmente entre Víctor Ortiz y uno de los miembros originales más polémicos, Luis Caballero, mejor conocido como “Potro”.

A pesar de que Víctor Ortiz y los otros nuevos participantes llegaron con la intención de aportar frescura y contenido interesante a la edición 2017 de Acapulco Shore, parece que su presencia no fue del agrado de todos. En particular, Potro, quien ya tenía un lugar consolidado en el programa, aparentemente vio amenazada su posición. Esto llevó a tensiones que, según Víctor, resultaron en su veto de futuras temporadas del reality.

Víctor culpa a “El potro” de vetarlo en Acapulco Shore

En una reciente entrevista para el pódcast “De huevos”, Víctor Ortiz, conocido por su participación en programas como “Enamorándonos” y “Acapulco Shore”, habló abiertamente sobre su experiencia en el polémico reality. Durante la conversación, señaló directamente a Potro como el responsable de su veto, alegando que este último se aseguró de que no fuera invitado a participar en temporadas posteriores.

“Potro pone en el contrato que a mí ya no me lleven, es él o soy yo. Entonces, obviamente, ya no me volvieron a llevar a otra temporada. Ni como invitado, ni como nada. Haz de cuenta que yo les había dado contenido, la gente hizo clic conmigo… muchos me recuerdan por mis peleas con Potro. No me le achiqué, me le pude y dije ‘órale’. Aunque fuera buena gente, dije: ‘no voy a ser el pende** de nadie’”, declaró en el pódcast.

La revelación de Ortiz sobre su veto por parte de Potro no solo ha causado revuelo entre los seguidores de Acapulco Shore, sino que también ha puesto en evidencia las tensiones y luchas de poder que existen detrás de cámaras en los reality shows. Para Víctor, esta situación representó un obstáculo significativo en su carrera dentro de la televisión, ya que Acapulco Shore es una plataforma importante para quienes buscan aumentar su notoriedad en el medio.

A pesar de este contratiempo, Víctor ha logrado mantenerse en el ojo público y continuar con su carrera en otros proyectos. Su participación en “Enamorándonos” y otras apariciones televisivas han demostrado su capacidad para mantenerse relevante. Sin embargo, la sombra del veto por parte de Potro seguramente seguirá dando de qué hablar por varias semanas más.

Potro ahora es parte de LCDLFMX

Hasta el momento, Luis Caballero, alias Potro, no ha hecho declaraciones públicas en respuesta a las acusaciones de Víctor Ortiz. Y es que, actualmente, se encuentra participando en “La Casa de los Famosos México 2”, debido a esto es que los seguidores están atentos a si abordará el tema en algún momento o si es que para él no tiene ningún tipo de relevancia.

Cabe mencionar que esta no sería la primera vez que Víctor señala al sobrino de Consuelo Duval como el responsable de ya no seguir siendo parte del exitoso, pero polémico reality show, mismo que hasta el momento lleva más de 10 temporadas al aire, siendo la última en la que ya ningún miembro original participó, sin embargo, se especula que la producción busca reunir a los shores originales para un reencuentro.