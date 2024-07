Este miércoles 3 julio, se reveló al séptimo integrante de la segunda temporada de “La Casa de los famosos México”, reality show que ha mantenido con muchas expectativas a sus fieles seguidores, pues poco a poco se han dado a conocer a las estrellas que en esta edición estarán encerradas y sin comunicación con el exterior.

Pese a que se han dicho muchos nombres de famosos, hasta el momento solo han sido 7 los confirmados por la producción de este exitoso reality show, el cual pretende elevar la audiencia de la primera temporada. Es así como el polémico cantante, conductor y estrella de realities Luis “El potro” Caballero regresa a La Casa de los Famosos.

Luis "El potro" Caballero es el séptimo confirmado para LCDLFM2

Foto: "X" @LaCasaFamososMx

Sigue leyendo:

La Casa de los Famosos 2: filtran a los últimos cuatro participantes, Ninel Conde habría quedado fuera del reality

Filtran el nombre las próximas cuatro celebridades confirmadas para "La Casa de los Famosos México"

Luis “El potro” Caballero regresa a La Casa de los Famosos México 2

La segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" está generando gran expectación entre los seguidores del reality show. En una revelación matutina en el noticiero de Danielle Dithurbide en Las Estrellas, se confirmó que Luis Caballero, más conocido como "El Potro", será el séptimo integrante de la casa. Cabe señalar que el sobrino de Consuelo Duval no es la primera vez que participa en este proyecto, pues fue parte de la segunda temporada, pero en la versión de Estados Unidos.

“Al fin, es un proyecto increíble, estoy muy contento, muy agradecido, no sabes lo feliz que me hace poderles decir. Se me quemaba todo por contarles, pero tenía que guardar el secreto… Oficialmente, soy habitante en La Casa de los Famosos México”, comentó Caballero.

El artista dejó claro que su objetivo principal es disfrutar la experiencia y evitar conflictos, asegurando que no se enganchará con nadie, aunque es consciente de que convivirá con personas con diferentes personalidades, detalló que su participación en el reality no busca generar polémica, sino simplemente “pasarla bien”.

Durante la entrevista, Alix Aspe, una de las conductoras, le pidió que sacara chismes de los otros participantes. Caballero aceptó la propuesta con humor y mencionó que ya tenía en la mira a Mario Bezares, otro de los integrantes confirmados. El mayor desafío para “El Potro” será alejarse de su hijo Luciano, quien nació en abril pasado. “Es una de las cosas que me frena, pero al mismo tiempo me impulsan. El haberme convertido en papá hace dos meses creo que es muy rápido para dejar a Luciano, pero también Fernanda entiende que es un trabajo y que tiene una proyección increíble… Estoy muy contento en esta faceta de papá y es un gran ejemplo el que le puedo dar a mi hijo”, expresó el cantante y conductor.

¿Qué otros famosos serán parte de LCDLFM 2?

La revelación de “El Potro” se suma a la lista de celebridades que participarán en la segunda temporada del reality. Entre los confirmados se encuentran Arath de la Torre y Sabine Moussier. Arath sorprendió al anunciar su participación el 25 de junio durante el programa Hoy, confesando que aunque había jurado no volver a hacerlo, fue su familia quien lo alentó.

“Yo juré que no lo iba a volver a hacer… Yo no quería, fueron mis hijos y mi mujer los que me dijeron: 'Vas a chambear a la casa, éntrale, déjanos descansar'. No sé por qué lo dijeron, la verdad es que ellos fueron los que me animaron”, dijo entre risas.

Por su parte, Sabine Moussier fue confirmada el 28 de junio durante el final de "El amor no tiene receta". La actriz expresó su entusiasmo por el nuevo reto y reveló sus motivos para ganar el reality en una entrevista en vivo con Pablo Chagra. “No sé cuánto dinero haya, pero claro, la vida ha sido ruda, sí me han tocado varias cosas en el camino, estaría increíble (ganar) porque tengo 2 hijos, porque me robaron mucho, porque perdí mucho en el camino; por ejemplo, una enfermedad, mis hijos, mi mamá, para mí sería ver un futuro para ellos”, detalló.

Además de Luis Caballero, Arath de la Torre y Sabine Moussier, la casa albergará a otras figuras como Agustín Fernández, Shanik Berman, Brigitte Bozzo y Mario Bezares, entre otros más, los cuales hasta el momento no han sido confirmados.

¿Cuándo y en dónde ver el estreno de LCDLFM 2?

El estreno de “La Casa de los Famosos México 2” está programado para el 21 de julio, y se podrá ver en Vix, Las Estrellas y El 5. Con la participación de "El Potro" y los otros famosos, el reality promete una temporada llena de momentos memorables y sorpresas. La expectativa es alta y los seguidores del programa están ansiosos por ver cómo se desarrolla la convivencia entre los participantes.

Como en la temporada pasada, en esta edición Galilea Montijo repite como conductora principal; y los participantes se enfrentarán a diversas pruebas para lograr un presupuesto y así poder tener dinero para comer, habrá noches de nominación, salvación y expulsión.