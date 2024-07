Esposa de Omar Chaparro fue cupido entre Mauricio Ochmann y Lorena González

La confirmación de romance entre Mauricio Ochmann y Lorena González, hija de Víctor González (fundador de las Farmacias Similares y del Dr. Simi), desató un sinfín de reacciones, en especial porque nadie imagina cómo surgió el vínculo del actor con una de las familias más adineradas de México.

En este sentido, Omar Chaparro decidió acabar con parte de la incógnita y durante una entrevista para el programa Ventaneando, el presentador de televisión reveló que su esposa Lucy, conocida en el medio artístico como “La Mojarrita”, tuvo que ver en el surgimiento de la mencionada relación.

“Yo nada más te puedo decir, ¡qué viva el amor!, ¡qué padre!, ¡qué bonito!, de verdad, además conocemos a Lolo, de hecho, acá la chamana [Lucy] tuvo algo que ver”, confesó el también comediante y actor con una sonrisa.

Sigue leyendo:

Mauricio Ochmann manda mensaje a José Eduardo Derbez por el nacimiento de Tessa: "disfruta cada momento"

Hicieron de cupido para entre los enamorados

Tras incomodidad de “La Mojarrita”, y la pregunta de la reportera sobre si ella presentó a la feliz pareja, Chaparro replicó: “No, no, no… ya ni me acuerdo, la verdad… [me van a regañar]… yo quiero mucho a Mauricio y a Lorena”. Por su parte, Lucia Chaparro agregó nerviosa: “Tenemos que hacer más parejas porque muchas se nos deshacen. Hay que balancear ahí”.

Y ante el comentario con respecto a si su verdadera ocupación debería ser la de “cupido”, Omar contestó: “no… bueno, a lo mejor sí, no sé”. Previo a estas declaraciones, Lucy únicamente expresó lo feliz que se siente por la unión entre Lorena y Mauricio, y no descartó salir en plan de dúo con ellos.

“Muy bonito, ¡qué padre!, me encantan y ojalá que pronto podamos hacer algo en parejas, ir a pasear o algo”, manifestó.