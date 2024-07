Lyn May reacciona a la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto: "El que sigue"

Las declaraciones de Irina Baeva sobre su ruptura iniciaron una batalla de declaraciones con Gabriel Soto, pues mientras el actor asegura que la separación fue de común acuerdo, la actriz aseguró que él le puso fin con una carta. Al respecto, algunas celebridades han dado su opinión y a ellos se sumó Lyn May que también habló sobre las críticas que ha recibido la modelo por su papel en la obra musical “Aventurera”.

Lyn May reacciona a la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto

Aunque Lyn May aseguró no saber nada sobre la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto, sí envió un consejo a la actriz basado en su experiencia ya que, dijo, ha estado casada en ocho ocasiones. La vedette se unió a quienes le mostraron su apoyo a la modelo rusa y le aconsejan dejar atrás ese difícil capítulo en su vida para buscar nuevamente el amor.

Sigue leyendo:

Aracely Arámbula revela cómo se prepara para “Perfume de gardenia”, obra que volverá a protagonizar luego de 14 años | VIDEO

Influencer argentina se burla de Irina Baeva por su escandalosa ruptura con Gabriel Soto: "El que las hace, las paga"

Lyn May reacciona a la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto. Foto: IG @irinabaeva

“Como mujer nunca he tenido ese problema porque tengo bastante para que no me corte nadie. A mí nadie me ha cortado, al contrario, yo los he dejado. ¿Cómo le voy a llorar a un hombre? No estoy loca, por qué le vas a llorar a un hombre si hay tantos de donde escoger (…) Hay tantos hombres, yo me he casado ocho veces, imagina si le voy a llorar a un hombre, uno está bonita, ¿cómo le vas a llorar a un hombre? Deles una patada y el que sigue”, dijo Lyn May.

Lyn May habla sobre las críticas a Irina Baeva por “Aventurera”

La vedette también se negó a dar declaraciones sobre los comentarios negativos que ha recibido Irina Baeva por su papel como Elena Tejero en “Aventurera”, aunque mencionó la importancia de la preparación para salir al escenario y la experiencia ya que posee una larga trayectoria.

“Todas las chicas antes de empezar debemos estudiar ballet, baile, canto y actuación porque hace falta. Antes de aventarte, hay chicas que se avientan y no saben (…) Al señor Juan Osorio lo respeto mucho, es un productor muy lindo. Lo único que les puedo decir es que es un gran productor, no le estoy haciendo la barba porque no hago telenovelas”, añadió la vedette en un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube.