Maribel Guardia pide detener los ataques a Irina Baeva, lo compara con las críticas contra Arleth Terán tras infidelidad

Cada vez son más las actrices que le muestran su apoyo a Irina Baeva, esta vez fue Maribel Guardia quien exigió un alto a los ataques que ha recibido la actriz rusa por su relación con Gabriel Soto tras ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio del actor con Geraldine Bazán. Al respecto, la también cantante lo comparó con lo ocurrido a Arleth Terán y las críticas que recibió por la infidelidad con Joan Sebastian.

Maribel Guardia pide un alto a los ataques contra Irina Baeva

En un encuentro con los medios retomado por el programa "Ventaneando", Maribel Guardia salió en defensa de Irina Baeva ante las críticas que ha recibido por su romance con Gabriel Soto, a quien la también bailarina y actriz culpó de la polémica que se ha generado ya que es mayor que la actriz rusa.

“Vendrán tiempos muy buenos para Irina, yo le deseo que encuentre un hombre que la valore en todo lo que ella se merece. Es una gran chava, yo sé que ha sido muy señalada, lo que es cierto es que empezó muy chiquita con él, es mucho mayor que ella y tiene más experiencia (…) Vivimos en una sociedad super machista donde a las mujeres nos cuelgan el título de prosti*** y al hombre que fregón porque anda con todas y se las agarra a todas”, dijo la actriz.

Maribel Guardia compara lo ocurrido con la infidelidad de Joan Sebastian

La también cantante costarricense comparó lo ocurrido a Irina Baeva con los ataques que recibió Arleth Terán por la infidelidad de Joan Sebastian cuando estaba casado con Maribel Guardia. Al respecto, no dudó en defender a ambas actrices y pidió que se deje atrás todo conflicto entre ellas.

Maribel Guardia pide detener los ataques contra Irina Baeva. Foto: IG @maribelguardia

“Nadie le quita nada a nadie, ya es estigma de que le robo… nadie le roba nada a nadie, ni que fueran perros. La responsabilidad recae en él que es un adulto y le llevaba muchos años, sabía perfectamente lo que estaba haciendo”, dijo la actriz sobre la infidelidad de Gabriel Soto a Geraldine Bazán.

“También Arleth, ya que la liberen de eso. Cuando murió mi hijo me habló y yo le contesté, creo que fue muy sano para mí hacerlo y me siento muy bien. Que pena con andar cargando cosas que ya son del pasado, todos cometemos errores en la vida y merecemos segundas oportunidades. No es fácil, pero claro porque entiendo que también era muy jovencita y la responsabilidad era de él, el que me debía fidelidad era él no ella”, recordó Maribel Guardia.