Esta fue la exclusiva y muy limitada lista de invitados a la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto

Las declaraciones de Irina Baeva a la revista Hola han generado impacto en el medio del espectáculo después de que la actriz hizo una serie de revelaciones en torno relación y posterior rompimiento con Gabriel Soto. Una de las primeras acciones que causaron impresión fue cuando reveló que ella no dio su consentimiento para anunciar su separación, pero sin duda lo que generó más asombró fue cuando dijo que se había casado con el actor y que incluso hubo una ceremonia con invitados, pero ¿Quiénes asistieron a este enlace?

La actriz rusa confesó que cuando Soto anunció su separación, en días previos todavía se encontraban juntos por lo que no entendía que estaba pasando. Por su parte, Gabriel respondió que ella sabía que el comunicado se publicaría. La versión de Irina estaba generando muchas preguntas por lo que decidió revelar más detalles de su relación, por lo que también hizo públicas algunas fotos del día de su boda, el 27 de marzo de este año.

En las declaraciones que la protagonista de Aventurera dio para la revista Hola contó que ella y Gabriel se casaron en una ceremonia espiritual muy íntima a la que solo asistieron las personas más importantes para ellos. Solo acudieron unos cuantos testigos del enlace, entre ellos amigos y familiares muy queridos de la pareja.

Unas de las invitadas más importantes a la boda fueron las hijas que tuvo Gabriel Soto con Geraldine Bazán, Elissa y Miranda. También acudieron tres amigos cercanos de Irina, aunque no detalló de quiénes se trata. Sin embargo, a pesar de que fue un día muy importante como pareja la familia de ella no estuvo presente.

"Las niñas, la familia de Gabriel, la más cercana, su primo con su familia y tres amigos de mis más cercanos amigos estuvieron ahí también conmigo", declaró Irina.

Unas de las invitadas más importantes a la boda fueron las hijas que tuvo Gabriel Soto con Geraldine Bazán | Foto: Revista Hola Luis de la Luz

Los padres y la familia de Irina no fueron a la boda

Irina también contó que su familia conformada por sus padres y su hermana no estuvieron presentes en el evento, esto se debería probablemente a que sus allegados viven en Rusia y no pueden salir del país por el conflicto bélico que existe actualmente, pero no brindó más información al respecto.

A pesar de ello, compartió con sus allegados las fotografías y videos del especial momento, que aunque dijo fue muy simbólico también representó una ceremonia muy importante. La pareja se comprometió en 2020, pero tuvieron que postergar la boda en varias ocasiones debido a compromisos de trabajo y por el hecho de que la familia de Baeva no podía viajar.

"Se compartió con nuestras familias, con mis papás, con mi hermana, con ellos, con la familia de Gabriel, con toda la familia de Gabriel. Compartimos las imágenes, compartimos la noticia. Fue algo muy pequeño, fue algo muy simbólico, fue para nosotros, más que nada porque tomamos la decisión", concluyó.