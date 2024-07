Susana Zabaleta defiende a Irina Baeva de las críticas en “Aventurera”: “Me da mucho sentimiento”

Debido al éxito del que gozó “Aventurera” en el pasado y el gran impacto que impactó en la carrera de sus protagonistas, celebridades no han evitado ser cuestionadas sobre las severas críticas que ha recibido Irina Baeva. Aunque Susana Zabaleta se había negado a dar su opinión al respecto, finalmente se mostró a favor de la actriz rusa y la defendió de los comentarios negativos que ha recibido por su papel como Elena Tejero.

Susana Zabaleta defiende a Irina Baeva de las críticas

En un encuentro con los medios retomado por el periodista Poncho Pérez en YouTube, la actriz y cantante mostró su apoyo a Irina Baeva por los ataques que ha recibido debido a su desempeño en la obra “Aventurera”. Con sus comentarios, Susana Zabaleta también arremetió contra otras famosas y reconoció el talento de Niurka Marcos sobre el escenario.

“Eso me da mucho sentimiento, está feo eso, o sea, atreverse. Mira, muchas otras que no cantaban se atrevieron a cantar y todavía les pagaron (…) Hacer una cosa a la que no estás acostumbrada, como ella misma lo dijo, pues sí ha de ser difícil”, dijo Zabaleta y reconoció el talento de la vedette cubana: “Niurka es una diosa bailando, como la Tongolele, que bruto”.

Recientemente, Susana Zabaleta reveló que el productor Juan Osorio le ofreció el protagónico de “Aventurera” pero ella lo rechazó debido a que, entre otras cosas, ahora no estaba en sus planes volver al teatro: “Yo creo que a todas nos lo ofrecieron, creo que todas dijimos que no, no sé. Es que Carmen Salinas fue extraordinaria y no habrá otra igual, no hay manera”.

Susana Zabaleta reconoció el talento de Niurka Marcos para bailar. Foto: IG @susanazabaleta

Actrices que mostraron interés por tomar el papel de Irina Baeva

Ante el fracaso que ha significado la participación de Irina Baeva en “Aventurera” y luego de que el productor Juan Osorio anunciara que sería reemplazada, actrices y cantantes no dudaron en mostrarse interesadas por tomar el papel de Elena Tejero en la legendaria puesta en escena.

Tal y como lo hizo la cantante Danna Paola, la modelo Marie Claire Harp y la vedette cubana Karenka, ésta última recibió fuertes críticas por asistir a la obra y pedirle a Juan Osorio que la considerara para el protagónico aún cuando el productor ya había externado su apoyo a la actriz rusa.

“Yo no vine aquí a quitarle el lugar a nadie y si levanté la voz es porque él (Juan Osorio) dijo que estaba buscando una Aventurera porque yo me enteré en un reality, pero no vine aquí a quitarle el lugar a nadie. Yo estoy aquí para conocer a Juan, porque no lo conozco en persona”, dijo la cantante cubana.