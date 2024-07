Susana Zabaleta se sincera y revela cuál es su verdadera relación con Lucero

La famosa cantante y actriz, Susana Zabaleta no ha dejado de estar en las portadas de los medios de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló de todo. En esta ocasión se viralizó el momento en el que habla de su verdadera relación con la actriz, Lucero, una de las grandes figuras en nuestro país.

Durante la plática la reconocida cantante fue cuestionada sobre su experiencia al trabajar junto a "La Novia de América Latina". Sin guardarse nada dijo que no tienen una amistad, pero reconoció el gran talento y profesionalismo que tiene Lucero.

Hace unos días Susana Zabaleta, una de las grandes voces en México, concedió una entrevista con el periodista de espectáculos Michelle Ruvalcaba. Durante la plática fue cuestionada sobre su relación con la actriz, Lucero, con quien colaboró en varios proyectos de televisión.

Sin guardarse nada la actriz de teatro reconoció que no tiene una amistad con Lucero, sin embargo, detalló que si se la encuentra siempre la saluda. Al ser cuestionada sobre si le cae bien la actriz, Susana Zabaleta dijo que no le cae bien "alguien que siempre sonríe".

"No somos amigas. Sí, soy muy correcta (la saluda), no me cae bien alguien que sonríe siempre", contó.