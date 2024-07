Irina Baeva rompe el silencio sobre su ruptura con Gabriel Soto: "El comunicado fue publicado sin mi consentimiento"

Irina Baeva mantuvo los detalles de su escandalosa ruptura alejados de los reflectores, lo que generó un sinfín de especulaciones por las que, finalmente, ha decidido romper el silencio dejando ver que la decisión no habría sido “de común acuerdo” como lo señaló Gabriel Soto. La actriz indicó que, aunque fue notificada sobre el comunicado, nunca lo aprobó y la noticia le generó gran confusión ya que tan sólo unos días antes estuvo junto al actor.

Irina Baeva rompe el silencio sobre su ruptura con Gabriel Soto

En entrevista para la revista Hola!, Irina Baeva habló sobre el fin de su relación con Gabriel Soto asegurando que nunca dio su consentimiento para que se publicara el comunicado en el que confirmaban la ruptura. Esto respondería a los cuestionamientos de los fanáticos sobre el motivo por el que sólo el actor compartió el mensaje en sus redes sociales.

Irina Baeva rompe el silencio sobre su ruptura con Gabriel Soto. Foto: IG @irinabaeva



“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté. No sé por qué mi nombre está ahí, sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, dijo la actriz para después negar que una infidelidad haya sido el motivo por el que terminó su relación: “Jamás, en ninguna de mis relaciones que he tenido, yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal”.

Gabriel Soto asegura que tomaron terapia de pareja para salvar su relación

Las declaraciones de Irina Baeva surgen luego de que Gabriel Soto hablara al respecto asegurando que todo fue de “común acuerdo” y que durante meses tomaron terapia de pareja para poder salvar su relación. El actor también negó una infidelidad y los supuestos maltratos a la actriz rusa, como lo dijo la vedette Olga Breeskin y sobre lo que después se retractó.

Gabriel Soto asegura que tomaron terapia de pareja para intentar salvar su relación. Foto: IG @irinabaeva

“Fue de común acuerdo que esta relación llegara a su fin. Ya llevábamos tiempo tratando de solucionar problemas, finalmente las relaciones se terminan cuando una pareja no se puede llegar a entender de cierto modo. Fuimos a terapia de pareja, hicimos muchas de las cosas que se tienen que hacer para tratar de salvar una relación (…) Siempre hay que terminar las cosas con amor, con buena vibra, yo le deseo siempre lo mejor”, dijo.

Añadió: “Ella es una mujer muy disciplinada, entregada a su trabajo y creo que los dos nos aportamos mucho durante este tiempo (…) Siempre voy a ser un caballero y yo estoy enfocado en lo mío, rodeado del amor de mi familia y de mis hijas”.