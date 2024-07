Carlos Bonavides: de interpretar al millonario Huicho Domínguez a estar dispuesto a trabajar en las calles

Carlos Bonavides, uno de los actores más importantes de la televisión mexicana, creador del famoso personaje millonario Huicho Domínguez, declaró que a sus 83 años todavía tiene ganas y energía para salir a pedir trabajo como actor, y si no le dan, no tiene reparo en ir a las calles para ganarse la vida.

El primer actor aseguró también que de ser necesario se pararía en medio de una calle muy transitada para grabar saludos o hasta mentadas, con tal de tener siempre un sustento para seguir manteniéndose y a su familia, a pesar de que ya está en un proceso de divorcio.

Sigue leyendo: Eric del Castillo rompe en llanto luego de escuchar un emotivo mensaje de su hija Verónica: VIDEO

Carlos Bonavides explicó durante un encuentro con los medios de comunicación que todo el tiempo ha visto la forma de ganarse la vida a pesar de que recibe múltiples críticas, sobre todo cuando intenta generar sus propios empleos a los 83 años. Dijo que no le importa, siempre hará lo necesario para proveer en su casa. No le da miedo ni siquiera pararse en el Centro Histórico para vender saludos por videos.

"Mucha gente me criticó de que ya estaba yo en bancarrota, de que yo era un desempleado, y no es cierto. Soy una persona que nunca se vence, siempre trabaja, no permito que me olviden, vengo y pido trabajo... vengo a ver a los productores y les pido trabajo, a veces me dan y a veces no me dan, pero no me venzo, yo lucho, soy un hombre de lucha. Es el problema de muchos actores muy viejos como yo, ya no vienen, ya no tocan"