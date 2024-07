Detienen a supuesto acosador de Taylor Swift, autoridades afirman que también amenazó a Travis Kelce

No es un secreto que Taylor Swift se ha hecho reconocida a nivel mundial, lo que lamentablemente la ha puesto en peligro, pues a pesar de que la cantante ha evitado entrar en controversias y chismes, se ha convertido en víctima de distintos acosadores que amenazan su integridad física y emocional. El caso más reciente sucedió en Alemania, donde el pasado 17 de julio la policía de la región arrestó a un presunto acosador justo antes del primer concierto del "Eras Tour" en aquel país.

Detienen a supuesto acosador de Taylor Swift en Alemania

El detenido, un ciudadano estadounidense de 34 años, fue puesto bajo custodia preventiva hasta el sábado para "evitar cualquier peligro", según informó la policía de Gelsenkirchen en un comunicado oficial emitido este 18 de junio. De la misma forma se informó que el hombre fue identificado por las autoridades tras haber lanzado amenazas en redes sociales tanto a la cantante como a su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce.

El Veltins Arena, con capacidad para 60 mil personas, se llenó de fans ansiosos por ver a Swift, cuya gira europea ha generado una enorme expectación.

La policía actuó con rapidez al localizar al sospechoso en el control de acceso del Veltins Arena, donde Swift tenía programado el primero de tres conciertos en Alemania. "Las investigaciones iniciales no podían descartar completamente que el sospechoso presentara un peligro inminente, por lo que fue identificado y detenido", detalló la policía.

La seguridad es una preocupación constante para las celebridades de alto perfil como Taylor Swift, ya que los incidentes de acoso y las amenazas son, lamentablemente, comunes, y requieren una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades y los equipos de seguridad personal.

Los conciertos en Alemania forman parte de la etapa europea de la gira, que ha sido un gran éxito en todas las ciudades que ha visitado.

El uso de las redes sociales ha exacerbado estos problemas, proporcionando una plataforma para que los acosadores lancen amenazas y se obsesionen con figuras públicas, por lo que las celebridades y sus equipos deben estar continuamente alertas y preparados para manejar situaciones potencialmente peligrosas.

Los incidentes de acoso del que ha sido víctima de Taylor Swift

Este no es el primer incidente de seguridad que involucra a Taylor Swift, pues en enero de este 2024, un hombre fue arrestado en Nueva York después de intentar acceder al departamento de Swift en el vecindario de Tribeca, Manhattan. Según el New York Post, la policía respondió a una llamada sobre un individuo con comportamiento errático frente al edificio donde reside la cantante.

Desde su debut en 2006 con el álbum homónimo "Taylor Swift", la cantante ha evolucionado de una joven promesa del country a una de las figuras más influyentes del pop mundial.

Al llegar, los agentes encontraron al hombre, quien no mostró resistencia durante su detención y las autoridades confirmaron que había una orden de arresto en su contra, aunque no proporcionaron detalles adicionales. Un testigo presencial afirmó que el hombre había llegado hasta la puerta del apartamento de Swift. "Lo vi por primera vez alrededor de la una de la tarde, se acercó a la puerta de Taylor. No estoy seguro si tocó a la puerta o el timbre", declaró el testigo al New York Post

Es por ello, la detención del presunto acosador de Taylor Swift en Alemania destaca la importancia de la seguridad en la vida de las celebridades. A pesar de estos desafíos, Swift continúa demostrando su resiliencia y compromiso con su arte y sus fans, ya que su influencia en la música y la cultura popular sigue creciendo, y su capacidad para conectar con la gente a nivel personal asegura que seguirá siendo una figura relevante en los años por venir.