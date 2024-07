Lalo España revela que su novio es 24 años menor que él y cuenta por qué no lo muestra en redes

Eduardo España se volvió tendencia en el mundo del espectáculo después de la entrevista que le concedió a Matilde Obregón. El actor no tuvo reparos en hablar sobre su actual pareja y los motivos por los que no lo ha mostrado en redes sociales. La razón más importante por el que el actor de Vecinos no comparte las fotos de su pareja tiene que ver con el respeto que le tiene a su novio, ya que fue una petición de su amado.

El actor de 52 años compartió que su novio le pidió mantener oculta su identidad. Esto es lo que lo ha llevado a no compartirlo en redes sociales. Dentro de la conversación dejó claro que no dará el nombre de su novio, pero sí pudo confirmar que tiene 28 años, es decir que es 24 años menor que el intérprete de 'Doña Margara Francisca'.

Sigue leyendo:

Eduardo "Lalo" España tiene un nuevo noviazgo, por primera vez habla de su actual pareja: "muy contento"

La Chupitos revela que tiene extraña enfermedad que no le permite llorar: “dejé pasar mucho tiempo”

Lalo España abrió su corazón en entrevista con Obregón (YT: Matilde Obregón)

Lalo España revela por qué no presume a su pareja en redes sociales

El actor de vecinos abrió su corazón para contar algunos detalles de su vida privada que no había contado antes. Uno de los temas fue el de su actual relación. Una de las preguntas de Matilde estaba relacionada con los motivos por los que no había mostrado a su pareja actual en redes sociales. España sin dudarlo reveló la fuerte razón por la que lo mantiene su identidad en secreto.

"Aprendí a estar bien con y sin, y él lo sabe, pero con el respeto a la individualidad del otro. Parte de ese respeto hacia él es que no quieren que sepan quién es porque en las redes hay tipos que desde la cobardía te destruye y te amenazan en la calle, se meten con tu sexualidad", dijo Lalo.

España no muestra a su pareja en redes sociales por petición de su novio (YT: Matilde Obregón)

Lalo España revela que su novio le ha cambiado la vida

Después de confirmar el motivo por el que no lo presume en redes sociales y que lo ha llevado a cortar fotos para poder mantenerse activo en Instagram y las otras aplicaciones, Lalo confirmó que se llevan 24 años, pero dio más detalles de como fue que llegó a unirse en una relación de amor y respeto. España comenzó explicando que a su novio le gustan los hombres mayores, esta situación le causó inseguridad por el qué dirán, pero dejó que el amor se apoderara de él para tener esta bonita relación.

"Yo me puedo morir mañana o pasado y quiero que quien vea esta entrevista quiero que les caiga el 20. A mi pareja siempre le han gustado personas mayores, me dijo que cuando él tenía 18 años anduvo con alguien de 47. Entonces sí es un aspecto", continuó en su relato.

España se ha mostrado feliz con su novio después de varios meses de relación se muestra muy enamorado y feliz con los meses que lleva junto a su pareja. Un punto que destacó fue que en este tiempo le ha cambiado la mentalidad y ahora se ha convertido en una persona que no se queda con las ganas. Su vida ha mejorado en todos los sentidos.