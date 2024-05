Eduardo "Lalo" España tiene un nuevo noviazgo, por primera vez habla de su actual pareja: "muy contento"

El famoso actor y comediante, Eduardo "Lalo" España se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que brindó detalles importantes sobre la actual relación sentimental que tiene desde hace varios meses.

A sus 52 años de edad "Lalo" España se ha consagrado como uno de los grandes comediantes en nuestro país gracias al trabajo que ga realizado durante todas las temporadas de la serie "Vecinos", donde la vida al "Germán". Además ha brillado en cine, teatro y televisión.

En una entrevista con distintos medios de la farándula, compartida en el canal de YouTube de Edén Dorantes, Eduardo "Lalo" España contó que en temas del amor se encuentra bastante bien desde hace varios meses, cuando inició su actual relación sentimental.

Sin guardarse nada el protagonista de "Vecinos" dijo que está muy bien en el amor pues mantiene un noviazgo desde hace seis meses. El actor y comediante reveló que ha decidido no hacer pública su actual relación sentimental.

En este sentido "Germán" en la serie "Vecinos" dijo que a su actual pareja sentimental no le gusta aparecer frente a los medios y no pertenece a la industria del entretenimiento. Reconoció que su familia y amigos le dicen que se ve muy contento junto a su pareja.

"Está bonito, no le gusta mucho. No para nada (es del medio). Muy contento, me dicen que me veo muy contento", sentenció.