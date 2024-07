Mía Rubín habla sobre lo complicado que es ser hija de famosos: "tienes que esforzarte más"

Mía Rubín, hija mayor de Erick Rubín y Andrea Legarreta, habló sobre las ventajas de ser la primogénita de padres famosos, pero también reveló las desventajas que esto conlleva. La joven de 20 años, quien está despuntando su carrera como cantante señaló que las personas esperan que llene los zapatos de su papá y su mamá pero aclaró que ella es otra persona con otros sueños.

En entrevista durante el programa Faisy Night de Unicable, Mía también contó que se encuentra en una etapa muy feliz de su vida, no solo por el éxito que ha tenido en su carrera en el último año, también porque en cuestiones personales se encuentra atravesando por una etapa muy feliz.

Seguir leyendo:

Mía Rubín lanza “La mala” y evoca a Shakira con su ritmo al bailar y look con brillantes

Mía Rubín se luce como diosa griega e ignora las especulaciones de que se casó y está de luna de miel

Mía Rubín es la hija mayor de Andrea Legarreta y Erick Rubín | Foto: Instagram @erikrubin

Mía Rubín se sincera sobre lo complicado que ha sido ser hija de famoso

La joven cantante fue cuestionada sobre qué tan difícil es ser hija de personas famosas y comenzó por explicar las ventajas o la parte buena. Mía detalló que es bueno porque te ayuda a darte visibilidad, pero aseguró que cuando no se tienen responsabilidad y compromiso por el trabajo las puertas que se abrieron por los papás se van a cerrar.

"Obviamente luego ayuda porque tienes una visibilidad importante por quienes son tus papás y se abren ciertas puertas, pero esas puertas no se van a mantener abiertas si tu no trabajas duro por ello para que se abran más puertas. Por eso creo que justo es importante no dejarnos llevar y no juzgar a las personas antes de conocerlas", dijo.

A su vez comentó que aunque muchas personas creen que ser hija de famosos tiene demasiadas ventajas, la realidad es que no, pues siempre esperan demasiado de ellos y creen que todo lo que pueden lograr lo atribuyen es gracias a sus padres, cuando no todo es así.

"Es que primero te ponen en un lugar como que esperan algo de ti y luego es hasta más complicado porque logras algo y dicen 'ay entonces fue por sus papás'. Luego uno tiene hasta que esforzarse más porque justo piensan que como se dan las cosas te las regalan", explicó.

"No estamos hechos de piedra", dice Mía Rubín

La intérprete aclaró que ella nunca va a llenar los zapatos de sus padres, pues ella no es ni Erick, ni Andrea, por lo que aseguró que los ponen en una situación vulnerable al buscar su propia esencia como artistas, a través de los sueño y anhelos por los que quieren seguir creciendo. Agregó que no es de piedra y que al final ella no eligió ser hija de padres famosos.

"Dicen 'ay nunca va a llenar los zapatos' pero es que no los vas a llenar porque no somos ellos y es fuerte porque justo como te ven crecer tienes que encontrarte como artista, como persona delante de las cámaras te expones y te sientes vulnerable. Si te pones en una situación vulnerable, no estamos hechos de piedra", indicó la joven.