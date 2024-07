Bárbara Mori se habría casado con Fernando Rovzar; él la llama "mi esposa"

Bárbara Mori es una de las actrices más queridas en México, esto porque el público la recuerda de la telenovela de "Rubí", en donde creó un personaje único e irrepetible que nos hacía amarla y odiarla al mismo tiempo, y es precisamente por esto que cada que su nombre sale a conversación se convierte en tendencia, como ocurrió este fin de semana cuando se dio a conocer que la famosa se habría casado con su novio de años, Fernando Rovzar.

¿Fernando Rovzar y Fernando Rovzar se casaron? Esto se sabe

Este fin de semana el productor de cine ofreció una entrevista con distintos medios de comunicación en la que habló sobre la serie de Aple TV, "Las Azules" protagonizada por su pareja, Bárbara Mori, pero en las declaraciones de Fernando Rovzar algo que no pasó inadvertido es que llamó a la actriz su "esposa". Cabe recordar que los involucrados se conocieron en 2018 mientras trabajaban en un proyecto y más tarde surgió el amor.

Su relación siempre ha sido privada. (Foto: IG @elrovzar)

Mientras hablaba de la serie que se estrena el próximo 31 de julio, Fernando Rovzar fue cuestionado sobre cómo fue trabajar y dirigir tanto a su pareja, como al resto de protagonistas, entre ellas Natalia Téllez, Amorita Rasgado y Ximena Sariñana. Fue entonces cuando se le salió decirle a la actriz "esposa" y con ello iniciar con los rumores de una supuesta boda entre ambos, algo que ni ellos ni sus representantes han negado o descartado.

"En el caso de Bárbara, afortunadamente para mí, es mi esposa", dijo.

Luego de estas palabras que en su momento pasaron inadvertidas, pero que después fueron retomadas por la revista Quién. Si bien en el resto de la conversación el productor de cine se centró en responder los cuestionamientos y ya no llamó a Bárbara Mori como su esposa, sí ha dado mucho de qué hablar esta declaración.

Así presumen su amor. (Foto: IG @elrovzar)

"Todo lo que yo escribía le decía: ‘¿Mi amor te puedo leer una escena? Y le leía una escena. Me decía: ‘No sé si María (su personaje) diría eso’. Entonces como que bárbara se se volvió mi focus group durante un año y la realidad es que yo modelé mucho de María en Bárbara, en su personalidad, en su fuerza interna y en su historia de vida, entonces como que me ayudó muchísimo y me sirvió como de ancla para poder ser un mejor escritor", dijo Rovzar para completar su respuesta.

Cabe destacar que la relación de años entre Bárbara Mori y Fernando siempre se ha mantenido alejada del ojo público, pues han decidido mantener el romance sólo en lo privado y con escasas apariciones públicas tanto en eventos como en redes sociales.