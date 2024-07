Toñita acusa a Lizbeth Rodríguez de haberla lastimado para sacarla de Survivor: “no me ha dado la cara”

Uno de los recientes y más discutidos conflictos es el que involucra a la exacadémica Toñita y la influencer Lizbeth Rodríguez en el reality show Survivor México. Y es que, Toñita, cuyo nombre real es Antonia Salazar, definió este programa como ‘la mejor selva de todo el mundo’ debido a las habilidades y actitudes que se necesitan para sobresalir. Sin embargo, su experiencia en el reality no estuvo exenta de controversias, especialmente a raíz de un altercado con Lizbeth Rodríguez, el cual la llevó a abandonar la competencia y que ha dado mucho de qué hablar.

Durante una entrevista, una vez más, Toñita dio detalles sobre el conflicto que tuvo con Lizbeth Rodríguez en Survivor, acusándola de haberla lastimado intencionalmente. Según la cantante, la agresión se debió a la falta de atención que Lizbeth estaba recibiendo, por lo que presuntamente todo fue con dolo para sacarla de la competencia.

Este es el momento exacto en el que Lizbeth jala la pierna de la jarocha.

Foto: TV Azteca

Toñita asegura que Lizbeth no le ha dado la cara

Toñita explicó que debido a la agresión sufrida, tuvo que someterse a una operación de cervicales a causa de un desgarre y dolores neuronales. Este problema de salud generó un gran malestar en ella, especialmente porque Rodríguez aseguraba públicamente que Toñita estaba mintiendo sobre sus lesiones. A pesar de esto, "La negra de oro" afirmó haber mantenido siempre una actitud de respeto hacia Lizbeth y los demás participantes del reality, a pesar de las provocaciones y agresiones.

Este conflicto ha tenido una gran repercusión en las redes sociales, donde seguidores de ambas figuras han debatido intensamente. Lizbeth Rodríguez, conocida por su fuerte presencia en las plataformas digitales, ha recibido tanto apoyo como críticas por su comportamiento en el programa. Por otro lado, Toñita reveló que hace algunas semanas personas que trabajan con la ex chica Badabun comenzaron a agredir en redes sociales.

“Qué le vas a decir a Lizbeth Rodríguez que está acostumbrada a llamar la atención; no tenía el ‘foco’, pues te quita de la manera más baja, lastimando… Hasta ahorita no me da la cara. De hecho, gente que trabaja con ella estuvo ‘tirándome’ en redes sociales”, comentó Toñita, dejando claro que el incidente no ha sido resuelto.

Toñita y su paso por Survivor México

Toñita no solo destacó en Survivor por su participación en conflictos, sino también por su impresionante preparación y habilidades de supervivencia. La cantante reveló que creció en entornos naturales con playas y ríos, lo que le proporcionó un conocimiento invaluable sobre cómo sobrevivir en condiciones adversas. “A mí me enseñaron desde chiquita a hacer fuego, a pescar, a hacer muchas cosas… Mis compañeros no sabían ni partir ni un coco”, mencionó Toñita, subrayando su ventaja sobre otros participantes.

Además, Toñita preparó su cuerpo y organismo antes de ingresar al reality. “Yo me preparé dos semanas antes en ingesta calórica y comía como a las cuatro de la tarde, sin desayunar y sin comer, para hacer que tu cuerpo se adapte a comer poquito; aparte ya no te atascas”, explicó, mostrando una notable disciplina y determinación. Su capacidad para recolectar insumos y construir refugios fue crucial para su desempeño en el programa, aunque confesó que algunos de sus compañeros menospreciaban su esfuerzo debido a su género.