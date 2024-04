Desde el hospital, Toñita acusa a Lizbeth Rodríguez por la lesión que le causó en Survivor: "lo hizo con dolo"

Fue a finales del mes de marzo cuando trascendió en redes sociales que la cantante Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como “Toñita” habría sufrido una fuerte lesión en una de sus piernas, durante una competencia del reality show “Survivor México”, en el cual se encontraba participando.

Desde entonces, fanáticos de la cantante señalaron a Lizbeth Rodríguez como la responsable de la lesión de Toñita, debido a esto es que la jarocha tuvo que salir de la competencia; a varias semanas de haber ocurrido esto, la exalumna de La Academia apareció desde el hospital en donde responsabilizó a la influencer de lo que la tiene a punto de entrar a cirugía.

Sigue leyendo:

La cantante está en el hospital.

IG @tonitamusic1

En entrevista con el programa “De primera mano”, la también llamada “Negra de oro”, compartió con los conductores que la lesión que la tiene en el hospital la hizo la influencer que ganó popularidad con su programa de “Exponiendo infieles”.

De acuerdo con la propia Toñita, durante la dura prueba en la que resultó lesionada, la producción siempre les dio indicaciones de no lastimar a sus compañeros, minas que Rodríguez no cumplió.

“La producción fue muy específica al decir: ‘no ahorquen, no jalen del cuello, tengan cuidado por que es un juego de mucho contacto’, y bueno pues ahí Lizbeth Rodríguez se lo pasó por el arco del triunfo, tanto así que muchos decían que me salí porque no aguanté…”, dijo Toñita.

Toñita alarmó a sus seguidores al aparecer en la camilla de un hospital.

IG @tonitamusic1

La cantante recuerda que la producción hizo de todo para aminorar su dolor pues le aplicaron lidocaína e inyecciones para el dolor, incluso confesó que estuvo cuatro días sin caminar, por lo que decidieron regresar a México.

De acuerdo con Toñita, la lesión se encuentra en el isquiotibial por lo que incluso existe la posibilidad de una cirugía; ante esto Gustavo Adolfo Infante cuestionó a la cantante sobre cómo habían ocurrido las cosas y si es que Lizbeth Rodríguez ya le pidió disculpas.

Este es el momento exacto en el que Lizbeth jala la pierna de la jarocha.

IG @tonitamusic1

Finalmente, “La negra de oro”, expone que la influencer nunca se acercó a ella para saber su estado de salud o pedirle una disculpa, incluso asegura que se burló, por lo que cree que Lizbeth actuó con dolo.

“Yo no creo que haya sido el juego, la verdad creo que fue con dolo y no, no hice show, tan es así que mañana me van a intervenir”, finalizó la cantante.