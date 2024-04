'Toñita', de La Academia, pelea con fans al anunciar su candidatura a diputada del PRD

La cantante Antonia Salazar, mejor conocida como “Toñita”, participante de La Academia, primera generación, anunció su candidatura a una diputación federal por el distrito 11 de Ecatepec, abanderando al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A través de redes sociales, “Toñita” informó:

Soy candidata a diputada federal por el distrito número 11 de Ecatepec. Sí soy nueva en la política, pero eso no quiere decir que no esté enterada de toda la problemática que existe y que tenemos. Ojo con eso”, explicó "Toñita" en un video publicado en sus redes sociales.

La cantante, actriz,y ahora candidata a diputada federal indicó que su suplente se llama Paola Vanessa Torres.

Señaló que ambas buscan legislar para los mexicanos “para que esté todo bien contigo y tu familia”.

Sin embargo, el anunció de la cantante de su incursión en la política no fue del todo grata para muchos seguidores, y generó una enorme polémica en redes sociales.

“Toñita” recibió muchas críticas, de sus propios fans, quienes la cuestionaron por haber aceptado ir con el PRD.

Ante estas críticas la candidata respondió:

Mi querido publico agradezco sus opiniones, pero no me pueden obligar a querer algo que a ustedes les parezca mejor, deben respetar mis decisiones, si ustedes les molesta eviten escribir sobre el tema, burlarse o decir disparates o hasta ofender así ayudan más, así todos felices. Ustedes viven por ustedes y yo vivo por mi, aclarando se les hace la invitación más no es obligación así que no les gusta no lo vean, no lo comenten, les late, pues apoyan y listo y santo remedio, gracias”, expresó.