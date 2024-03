Toñita recibe criticas por autonombrarse "La Negra de Oro", ¿quién la llamó así en realidad?

Una de las exalumnas de La Academia más famosas, polémicas y queridas de todas las generaciones, sin duda alguna, es Antonia Salazar Zamora, mejor conocida solamente como “Toñita” o bien “La Negra de oro”.

Y es justamente su sobrenombre el que está dando mucho de qué hablar, pues en un reciente video sobre su participación en el reality show Survivor México, han cuestionado las razones del por qué se autonombró como “la negra de oro”.

¿Por qué le dicen "la negra de oro"?

Recibe críticas en redes sociales por llamarse “La negra de oro”

Hace unas horas a través del perfil oficial de TikTok de la cuenta de “Survivor México”, compartieron algunos videos sobre los participantes de esta nueva edición, entre ellos está Toñita “La negra de Oro”.

En los comentarios de la publicación se pueden ver algunos de apoyo a la nacida en Tantoyuca, Veracruz y otros más que cuestionan a la cantante el por qué se autonombró como “la negra de oro”.

Y es que usuarios de Tiktok cuestionan quién fue quién le puso el sobre nombre de “La Negra de oro”, así como su incursión en la actuación, conducción y composición de temas.

Usuarios cuestionan quién la llamó "negra de oro".

¿Quién le puso “La negra de oro”?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Toñita reveló cómo es que nació su sobrenombre, el cual ahora ha recibido algunas críticas, sin embargo, de acuerdo con la ex académica fueron sus seguidores quienes la comenzaron a llamar así.

“Me gusta que mis seguidores me hayan puesto un título que yo no esperaba, siempre adentro de la Casa (La Academia) me decían ‘negra’, ‘negrita’, una cosa es decirlo con cariño y otra despectivamente, pero quien me puso así son mis fans, ellos empezaron con ‘una negrita que valía oro’, ‘negritos clubs fans’ y yo me acuerdo que al terminar mi contrato con Azteca, me fui con el señor Óscar Flores y con una compositora creamos ‘La negra de oro’ y de ahí se quedó ‘Toñita, la negra de oro’...”contó Toñita.