¿Adrián Uribe se lanza a la política? Te contamos lo que dijo

El famoso actor y conductor de televisión Adrián Uribe anunció su incursión a la política para regresarle algo a México y a su gente, sin embargo, no dio detalles del partido al que representará o qué cargo público buscará.

A través de su cuenta X, antes Twitter, Adrián Uribe publicó un video en el que se le escucha decir que después de tantas invitaciones rechazadas toma la decisión de lanzarse con todo en la política.

El actor y conductor de televisión agradeció las muestras de cariño de la gente durante los múltiples proyectos que ha participado.

Hola a todos quise hacer este video porque tengo algo muy importante que compartirles. Ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos que he participado y me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa.

A mí la verdad no me queda más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante todo este tiempo “