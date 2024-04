Paola Suárez confirma candidatura a diputación en Guanajuato: "tengo la oportunidad de apoyar a la gente"

Se dijo identificada con la población, por lo que no dudó en aceptar la candidatura. X @AlmaAlcarazH

Paola Suárez usó sus redes sociales para confirmar que sí irá por una candidatura para diputación local en Guanajuato, esto luego de aparecer este fin de semana junto a Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura del estado, en un evento de Morena. Los señalamientos iniciaron luego que la aliada de la Cuarta Transformación compartió una serie de fotos junto a la influencer con el siguiente mensaje.

Sigue leyendo:

¿Paola Suárez va por una diputación? Así se reveló una posible candidatura de la influencer

En las fotos aparecen ambas mujeres sonrientes, en locales e incluso sosteniendo vasos de refresco por las calles de Guanajuato, mientras que en la más llamativa realizaron un cuatro con las manos en clara referencia al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las imágenes dividieron opiniones en redes e incluso algunos se mostraron incrédulos, pero fue hace unas horas que la propia amiga de Wendy Guevara, con quien es conocida como "Las perdidas" confirmó que se abrirá paso en el mundo político.

Durante una transmisión en vivo, la influencer detalló que le propusieron la candidatura a diputación local en Guanajuato y aunque no puede dar más detalles por el momento, afirmó que en cuanto le den el permiso, no dudará en responder todas las dudas de sus seguidores. Pese a ello sí contó cómo fue que surgió la propuesta y además habló del escándalo que se generó luego de las fotos con Alma Alcaraz.

Por otro lado, dijo que con el post del fin de semana se confirmó su llegada y que en cuanto tenga luz verde de hablar del tema, estará lista para irse "con todo". Cabe destacar que con lo anterior, también mencionó los proyectos en los que piensa trabajar una vez que consiga la diputación.

"Cuando me lo propusieron créanme que fue, fue mi amigo Alejandro el que limpia lavadoras. Me lo propusieron y yo dije: 'ay, pues por qué no'. Mucha gente me ha apoyado y hoy que tengo la oportunidad de apoyar a esa gente, por qué no. Sería algo muy bonito", dijo.