Itatí Cantoral atraviesa un momento muy complicado por sus hijos: "ya no tienes a tres seres en tu casa"

Itatí Cantoral, una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana, atraviesa por un momento emocionalmente complicado. La actriz, conocida por su papel icónico como Soraya Montenegro en la telenovela “María la del Barrio”, compartió recientemente sus sentimientos sobre la nueva etapa que enfrenta con sus tres hijos fuera del hogar familiar.

La también cantante se convirtió en madre de tres hijos: los gemelos José Eduardo y Roberto Miguel, fruto de su matrimonio con Eduardo Santamarina, y María Itatí, nacida de su relación con Carlos Alberto Cruz. A pesar de tener una relación cercana y amorosa con sus hijos, la actriz de 49 años confiesa que siente un vacío en su hogar ahora que se fueron al extranjero para estudiar.

Le ha resultado estar lejos de sus hijos. Foto: @itatic_oficial / Instagram.

¿Qué dijo Itatí Cantoral sobre sus hijos?

En una entrevista con la periodista Érika González en “De Primera Mano”, Itatí reveló cómo la ausencia de sus hijos ha impactado su vida diaria: "Ya no tienes a tres seres en tu casa... ya no está eso de: 'me tengo que ir porque tengo que llevar a uno al fútbol, a la otra a la natación y el domingo vamos a hacer no sé qué…'".

Aunque Itatí no especificó dónde se encuentran actualmente sus hijos, en una entrevista previa en 2023, mencionó que José Eduardo estudia actuación, mientras que su gemelo, Roberto Miguel, sigue una carrera empresarial. María Itatí, por su parte, aún está en proceso de completar sus estudios. "Que yo los haya impulsado para que se fueran a estudiar al extranjero… no lo hagan, como México no hay dos", mencionó.

Itatí es una de las mejores

La carrera de Itatí Cantoral es muy exitosa. Desde su debut en la televisión con “La Telaraña” hasta su participación en importantes telenovelas como “Muchachitas* y “María la del barrio”, la actriz ha demostrado su talento. Su papel como Soraya Montenegro la catapultó a la fama, convirtiéndola en un ícono de la cultura pop.

Es una de las mejores actrices. Foto: @itatic_oficial / Instagram.

Su incursión en el cine con la película “Bonita” y su participación en la obra teatral “Aventurera” han sido puntos destacados de su carrera. En 2020, regresó a Televisa con un papel protagónico en la telenovela “La mexicana y el güero”, donde dio vida a Andrea Ibarrola junto a Juan Soler. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a diferentes roles demuestra su versatilidad y talento como actriz.