Nicolás, hijo de Erika Buenfil, habla del supuesto romance entre la actriz y Ernesto Zedillo Jr: "es incómodo"

Nicolas Buenfil no deja de ser el foco de atención dentro del mundo del espectáculo, pues aunque siempre se ha mostrado muy cercano a su mamá, Erika Buenfil, poco se sabía sobre su relación con su papá, Ernesto Zedillo Jr., al menos hasta hace unas semanas cuando el joven usó su cuenta oficial de Instagram para compartir algunas fotos con su padre y su hermana Isabella. Desde entonces se ha dicho mucho sobre este vínculo entre padre e hijo, pero también entre sus padres.

De hecho, en un reciente encuentro con los medios de comunicación la actriz fue cuestionada sobre su relación con el padre de su único hijo y aunque había señalado que no mantiene contacto con él, la verdad quedó descubierta cuando Erika Buenfil recibió una llamada del expresidente de México, Ernesto Zedillo. Así comenzaron los rumores de una supuesta reconciliación que ha dado mucho de qué hablar, aunque ahora Nicolás aseguró que esto le resulta "incómodo" y de esta forma acabó con las especulaciones.

Padre e hijo compartieron una tarde familiar en mayo pasado. (Foto: IG @nico.buenfil)

¿Hay reconciliación entre Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr.?, Nicolás, su hijo, lo aclara

Tras la ola de rumores que surgieron sobre una posible reconciliación entre sus papás, Nicolás Buenfil fue cuestionado sobre la relación que existe entre ellos actualmente, algo que lo tomó por sorpresa. Sin embargo, y con una enorme sonrisa, el joven de 19 años dijo que no cree en lo que se dice, en especial porque los conoce.

"No creo, no sé. No es mi tema. Es incómodo, la verdad", dijo sin dar más detalles, aunque sus declaraciones fueron suficientes para descartar que entre sus papás se esté dando un rencuentro sentimental y amoroso. Por otro lado y ante la insistencia de preguntas sobre si él mismo se ha planteado esta posibilidad, agregó:

"Ay, no sé, se me hace rarísimo. No me los imagino, nunca los he visto juntos y a mi mamá siempre la he tenido para mí y verlos juntos sería algo... ay, Dios mío".

Nicolás Buenfil habla sobre las fotos que publicó con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

"Estuvo padre. Es un tema complicado, pero yo quise subir las fotos al final del día y mi mamá perfecto, lo tomó muy bien. Solo me dijo, 'puedo decir al respecto en los medios' y yo 'sin problema'. Está súper bien", dijo Nicolás. Aunque después dijo que al tratarse de algo privado, prefiere no dar muchos detalles al respecto, aunque se sinceró sobre la situación y confesó que aunque no son demasiado frecuentes las reuniones con Ernesto Zedillo Jr., sí hay un contacto con su papá.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre si desea cambiarse el apellido para llevar el de su papá, Nico aseguró que no lo ha pensado ni hablado con Zedillo Jr., pero agregó que "estoy perfecto siendo Buenfil, no es que no me interese, pero me da igual, no se ha dado". Finalmente, confesó que no ha planeado nada para el Día del Padre y que aunque no conoce a su abuelo, sí le gustaría "verlo" y "tratarlo".