Erika Buenfil cuenta si su hijo Nicolás cambiará su apellido para usar el de su papá, Ernesto Zedillo Jr.

Hace unos días te informamos que el joven, Nicolás Buenfil, hijo de la actriz Erika Buenfil, se reencontró con su papá, Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo. Las imágenes de la reunión circularon en los distintos medios de la farándula, generando opiniones divididas entre los fans.

Ante esta situación la protagonista de telenovelas como "Perdona nuestros pecados", "Tres mujeres" y "Mañana es para siempre" concedió una entrevista en la que habló del reencuentro que tuvo su hijo con su expareja sentimental. Las declaraciones de la actriz no pasaron desapercibidas para nadie.

La actriz habló del reencuentro de su hijo con su papá. Foto: Instagram/@erikabuenfil50

Erika Buenfil habla del reencuentro de su hijo con su papá

En un reciente encuentro con la prensa, compartido en el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes, Erika Buenfil, una de las actrices más famosas en México, concedió una entrevista en la que fue cuestionada por las fotos que muestran a su hijo, Nico Buenfil con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

En este sentido los reporteros le preguntaron a la actriz de 60 años sobre la posibilidad de que su hijo se cambie el apellido Buenfil por el Zedillo de su papá. Sin guardarse, Erika Buenfil dijo que por el momento no han platicado de ese tema, pero es una decisión muy personal de su hijo, Nicolás.

"Sigue siendo Nicolás Buenfil. No lo hemos comentado, es algo personal de él", contó.

En cuanto al acercamiento que protagonizaron su hijo y su ex en redes sociales, Erika Buenfil confesó que se siente tranquila y no le generó ninguna molestia. Finalmente la estrella de las telenovelas señaló que tiene una buena comunicación con su hijo, pero no le pregunta más detalles de su acercamiento con su papá, Ernesto Zedillo Jr.