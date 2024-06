Si te gustó "Vikingos" tienes prohibido perderte esta serie turca que habla de sangre, guerra y muerte

Las series y películas turcas no dejan de sorprender al mundo entero. Si bien es cierto que el éxito de estas producciones tienen que ver con los temas de amor, infidelidad y tragedias; también lo han hecho con diferentes momentos que enmarcaron la historia de dicho país. En esta ocasión vamos a presentar una serie turca que se convertirá e tu favorita si te gusta la historia.

Estamos hablando de una serie que se encargará mantener a la gente que la vea pegada al televisor mientras aprenden un poco sobre la cultura e historia de Turquía, para ser más específicos de los Otomanos. La serie de la que estamos hablando se puede ver a través de Netflix, por lo que sólo debes tener pagada la suscripción para esta app de streaming y disfrutar de un poco de historia contada de una forma más dinámica.

Sigue leyendo:

Amo las historias de amor e intriga, pero esta película turca de Prime Video superó mis expectativas y ya es mi favorita

La película turca que te hará llorar al demostrar que el amor de papá es capaz de todo

La serie de historia turca habla de la época del imperio otomano (Netflix)

La serie de historia turca que te hará volar la cabeza

La serie de la que estamos hablando es 'El ascenso de un imperio Otomano'. A lo largo de las dos temporadas, la gente podrá aprender sobre la historia del sultán otomano Mehmed II y como fue que libró una campaña épica para tomar el poder de la capital bizantina, Constantinopla. En la historia se presentarán algunas cruzadas y momentos importantes que cambiaron el curso de la historia durante siglos.

La serie cuenta con tan solo 12 episodios, seis por temporada, donde podrán aprender cómo fue que el imperio otomano logró convertirse en uno de los más importantes, temidos y poderosos de aquellos años. Todo a través de la interpretación de actores como Charles Dance, Cem Yigit Uzumoglu y Daniel Nuta, por mencionar a algunos de los que integran el elenco.

'El ascenso del imperio Otomano' presenta la historia del sultán Mehmed II (Netflix)

Se tiene que mencionar que la serie no es nueva, ya que se estrenó en el 2020, pero está tomando mucho auge entre los amantes de los documentales de historia y las películas y series basadas en hecho reales. Esta serie te dará una visión más general sobre la cultura otomana y la forma en la que viven en la actualidad.

Se trata de una serie que no es apta para todos los públicos, ya que cuenta con escenas de sangre, lenguaje inapropiado y violencia, es decir, que aquellos que no son fanáticos de este tipo de escenas deberán olvidarse de disfrutar de la historia del imperio otomano. Es una serie que será del agrado de aquellos que disfrutaron producciones como 'Vikingos' o ' The Peaky Blinders'.