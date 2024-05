La película turca que te hará llorar al demostrar que el amor de papá es capaz de todo

Las series y películas turcas se siguen apoderando de los amantes de ver producciones en streaming. En esta ocasión vamos a presentar una de las mejores películas para ver junto a tu papá en el Día del Padre. Estamos hablando de un largometraje que narra la historia de Firat, un joven padre soltero que tiene que salir adelante con su vida y la de su hijo mientras se sobreponen a una tragedia.

La película de la que estamos hablando se convirtió en una de las más vistas en Netflix desde el primer instante en el que se publicó en el catálogo del gigante del streaming. Ahora, previo a que festeje a los papás en su día, vamos a presentar esta bonita y conmovedora historia que enseñará lo que el amor de padre. No pararás de conmoverte con las vivencias de las protagonistas al ver todo lo que tiene que hacer para salir adelante junto a su hijo.

Sigue leyendo:

3 series turcas de desamor e infidelidad que debes ver si te gustó "Gracias, ¿el siguiente?"

La serie turca de fantasía que retrata la lucha de una antigua orden y puedes ver completa en Netflix

Firat y Can deben adaptarse a su nueva vida (Netflix)

La película turca que no te puedes no ver en este Día del Padre

'Un lugar seguro 2' es la producción turca de la que estamos hablando. La película que se estrenó como parte del catálogo de Netflix en este 2024 y desde su incorporación se convirtió en una de las más vistas en México y otras partes del mundo. La cinta es protagonizada por Kaan Urgancioglu y Mert Ege Ak.

La película presenta la historia de Firat, y Can, un padre y un hijo que deben aprender a sobrellevar la muerte de Melisa, la mamá de Can. La realidad es que eso no es todo, ya que Firat se entera que es el padre biológico del menor cuando muere su amada. A partir de este momento la vida de los dos protagonistas cambia para siempre.

Por un lado, Firat debe aprender a llevar su nueva vida como padre soltero, un cambio bastante complicado debido a que hacerlo mientras navega por el dolor y la aceptación de la muerte de Melisa. Gracias a la depresión en la que se encuentra, el padre se ve envuelto en temas de alcoholismo y con esto el que sea todavía más complicado el hacer una nueva vida. Durante este proceso, Firat debe aprender a salir adelante de sus problemas, mientras se convierte en un ejemplo para Can. El hijo debe adaptarse a una nueva vida sin su mamá mientras lo invade el miedo de poder perder a Firat.

El mensaje que busca dar esta película truca

El largometraje tiene una duración de 1 hora y 39 minutos, donde presenta una mirada compasiva sobre la pérdida y el duelo de un ser querido. Dentro de la película también se va a mostrar un poco de temas universales como amor, dolor y resiliencia. Es una historia donde se vive el proceso de la muerte de una personas amada y como salir adelante sin importar las dificultares que se puedan presentar en el trayecto. Se trata de una cinta donde se puede ver lo que es el amor verdadero a través de las vivencias de un padre y su hijo.