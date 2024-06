Aunque no se ha revelado de manera oficial quién será la protagonista de la puesta en escena “Perfume de Gardenia”, todo parece indicar que será Aracely Arámbula. Sin embargo, uno de los personajes que sí está confirmado es Arturo Carmona, quien fue expareja de la actriz, por lo que al respecto confesó cómo se siente de compartir escenario con ella y reencontrarse tras su separación.

Aracely y Arturo iniciaron su romance precisamente en la obra “Perfume de Gardenia” pero en 2010 cuando ambos también fueron parte del espectáculo, pero la actriz nunca confirmó el noviazgo de manera oficial y de forma inesperada tras terminar su relación se anunciaba que ella ya era la nueva pareja de Luis Miguel.

Seguir leyendo:

Aracely Arámbula: aseguran que la actriz regresará con uno de sus exnovios, ¿es Luis Miguel?

Lis Vega se luce en los ensayos de “Perfume de Gardenia” y opaca a Irina Baeva, la nueva “Aventurera”

Aracely y Arturo iniciaron su romance precisamente en la obra “Perfume de Gardenia” pero en 2010 | Foto: Instagram @aracelyarambula

Arturo Carmona confiesa cómo se siente al protagonizar "Perfume de Gardenia" con su exnovia Aracely Arámbula

El actor fue entrevistado por medios de comunicación, quienes le cuestionaron cuál era su sentir ahora que se va a reencontrar con Aracely. Carmona mencionó que su romance fue una linda historia mientras duró, pero decidieron llevar caminos separados y ahora que se verán nuevamente aseguró que eso no tiene por qué cambiar.

“Yo le guardo un gran respeto, un gran cariño, creo que no sería un momento para retomar porque cada quien está haciendo su vida y eso se respeta y se debe de conservar de tal manera que exista armonía dentro de un proyecto”, mencionó.

Aclaró que no habrá cariños y mucho menos besos entre ellos durante la obra

El actor expresó que su relación no terminó mal y que él le guarda un gran cariño y respeto, pero fue claro en mencionar que ambos son muy profesionales y no tienen por qué mezclar el pasado con sus compromisos profesionales y que incluso no habrá ningún beso ni acercamiento cariñoso entre ellos, pues ella es la protagonista y él el antagonista.

“Yo hago otro personaje, no terminamos mal, uno está listo para interpretar el personaje, lo de la vida privada se queda atrás y somos profesionales. Ahora me toca ser el villano nuevamente, así que no voy a besarla”, dijo.