Aracely Arámbula demuestra que los vestidos crochet nunca pasarán de moda para combinar un bikini

La temporada de vacaciones llegó a su fin hace ya varias semanas, pero el calor que nos dejar la primavera nos hace querer pensar en una escapada a la playa, misma que puede ocurrir incluso durante el fin de semana; sin embargo, para que esto ocurra no sólo necesitamos de tiempo para alejarnos de nuestras responsabilidades, sino también de una maleta repleta de prendas que nos hagan sentir bonitas, icónicas y en tendencia.

Así que si estás pensando en darte una escapada a algún paraíso de playa para conseguir el bronceado perfecto, pero no quieres perder el sentido de la moda, hoy te compartimos la más reciente lección de estilo de Aracely Arámbula, quien conquistó las redes sociales con el combo ganador de la temporada primavera-verano 2024: bikinis con vestidos crochet.

Otra de sus lecciones de estilismo. (Foto: IG @aracelyarambula)

FOTOS: Aracely Arámbula presume bikini de animal print con vestido crochet

En sus historias de Instagram, "La Chule", como se le conoce desde hace décadas, presumió un poco de sus días de descanso y demostró que ni siquiera cuando está alejada de los reflectores pierde su lado fashionista. Y si quieres robarle el look para tus próximas vacaciones, aquí te contamos todos los detalles, pues apostó por un llamativo bikini que es ideal para las mamás y las mujeres maduras.

Para empezar, Aracely Arámbula no dudó en lucir un icónico traje de baño de dos piezas en el que destaca un estampado de animal print con colores extra llamativo como el naranja y el amarillo; en cuanto al corte, apostó por lo clásico y elegante con un top de triángulo y con escote en "V", así como unas bragas de tiro alto que resaltan la cintura y ocultan el abdomen.

Aunque lo anterior ya es ideal para lucirse en la playa, la también mamá de dos adolescentes también sacó del clóset las últimas tendencias del momento: los vestidos crochet. Y es que estas piezas ya son básicos de cada temporada de primavera-verano, especialmente en este 2024 en el que lo boho y retro es moda. Para ello eligió un diseño en un sofisticado color verde que denota seguridad y elegancia.

Así se lució la actriz. (Foto: IG @aracelyarambula)

En su muestra de glamur, Aracely Arámbula dejó ver que cuando se lleva una prenda tejida como esta lo ideal es combinar las puntadas cerradas con un diseño abierto, para así dejar a la vista un poco de piel sin perder la elegancia, al mismo tiempo en el que el bikini con el que se combina se roba el protagonismo.

Así que ya lo sabes, esta dupla con la que la actriz conquistó las redes sociales es la que no te puede faltar si deseas lucir muy chic y juvenil, además que te hará lucir al último grito de la moda. Para concluir no dudes en añadir unas bonitas sandalias planas o de plataforma, un sombrero de palma y un bolso tipo tote. ¿Le robas el look?