Aracely Arámbula cautiva en primavera con el traje de baño verde que resalta la cintura después de los 40 años

¿Tienes más de 40 años y no sabes cómo lucirte en la playa o alberca? Si la respuesta es sí, te tenemos buenas noticias, ya que la bella Aracely Arámbula nos acaba de sorprender con una lección de moda y estilo que seguramente querrás robarle por lo icónica que resulta. Pues este fin de semana se lució como nunca con un bonito traje de baño con el que dejó en claro que además de ser tendencia, el verde es un color magnífico para verse elegante.

Aracely Arámbula da lección de estilo con traje de baño que resalta la cintura

Desde su cuenta oficial de Instagram, la ex de Luis Miguel compartió una nueva foto en la que se le ve posando en una alberca con vista al mar. Para la ocasión no dudó en lucirse con un look de impacto que tiene muchos aspectos a resaltar, ya que además de estar a la moda y seguir las mejores tendencias, también aprovechó para compartir algunos trucos con los cuales presumir la figura, especialmente al marcar una mini cintura.

Este es el traje de baño de una sola pieza con el que se lució como nunca. (Foto: IG @aracelyarambula)

El outfit playero que pueden usar todas las mujeres de más de 40 años y lucirse al estilo de Aracely Arámbula destaca por un bañador de una sola pieza en el que destaca un corte entallado que remarca la figura del cuerpo. Además, un escote profundo en "V", tirantes anchos y un cinturón marcan todo el estilo, especialmente esto último, pues es lo que ayuda a que se resalte la cintura y dando así un efecto de reloj de arena en el cuerpo.

Por si fuera poco, la madre de dos adolescentes, quien tiene 49 años, apostó por un bonito color verde que ayuda a crear un balance entre lo juvenil y lo elegante, además que el tono es perfecto para resaltar las pieles morenas y bronceadas por el Sol. Como era de esperarse. La lección de la famosa no terminó aquí, ya que hay muchos otros detalles en su último post de Instagram que la hicieron viral en redes sociales.

Esta no es la primera vez que presume sus looks playeros. (Foto: IG @aracelyarambula)

En su outfit playero también llama la atención una banda ancha, estampada y colorida para recoger el cabello y además hacer más icónico el look. Asimismo, sumó unos lentes de sol y uno collar con un dije discreto, mismos que la hacen ver entre glamurosa y elegante. Por lo anterior sus fans la llenaron de halagos.

Aracely Arámbula recuerda a su mamá con bonito mensaje

Aunque el traje de baño de Aracely Arámbula fue el que más sensación causó entre sus seguidores, en especial por su enorme sonrisa, algo que no pasó inadvertido es que también agregó un bonito mensaje en el que recordó a su mamá, Socorro Jaques, quien falleció el pasado mes de febrero.

Aracely Arámbula hace unos años con sus padres. (Foto: IG @aracelyarambula)

"Bendecido domingo mirando al cielo abrazandolo… todo me recuerda a ti mi Coco y más este lugar ….. AMÁNDOTE INFINITAMENTE y día a día tratando de reconstruir mi corazón", fue el mensaje que la actriz le dedicó a su madre.