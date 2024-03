Luis Miguel y Aracely Arámbula: filtran audio de su hijo Daniel cantando, así se escucha

Una nueva grabación de uno de los hijos de Luis Miguel volvió a causar revuelo entre los fanáticos de el "Sol de México" y de Aracely Arámbula, debido a que en redes sociales se filtró un video donde se escucha al que sería el hijo menor del querido cantante interpretar una canción y lo que más impactó fue su melodiosa voz que dejaría claro que heredó todo el talento de sus padres.

En el audio se escucha como "La Chule" pasa un tiempo con su hijo y le pide que salude a la familia, pero revela que a su hijo nol e gusta la escuela y luego se contradice y dice que si le gusta pero y en ese momento su hijo la interrumpe y responde "la odio", a lo que la protagonista de telenovelas ríe mientras el pequeño dice "no me gusta la escuela" y la expareja de Luis Miguel responde "no le gustan los domingos".

Miguel y Daniel se enfrentaron hace poco a la pérdida de su abuelo materno Foto: Instagram aracelyarambula

Después Aracely Arámbula afirma que les gustan los sábados y le pide que cante "nos gustan los sábados" y en ese momento el hijo menor de la pareja de artistas comienza a entonar una canción "amo el sábado pues podio la escuela", madre e hijo continúan entonando una canción brevemente y Daniel decide refrendar su odio por la escuela lo que hace que la protagonista de "Las vías del amor" vuelva a soltar una carcajada y a pedirle que no le diga eso a la familia.

Aracely Arámbula además de mamá, actriz y cantante, ayuda a los perritos callejeros Foto: Instagram aracelyarambula

Los cibernautas quedaron sorprendidos ante la capacidad vocal del más pequeño de la familia y dejaron comentarios como "tiene la misma voz que Luis Miguel de niño", "wow, tiene la misma voz que Luis Miguel, Daniel el solecito de México", "hermosos tus hijos Aracely", "¡divino!".