Ángela Aguilar y Pepe Aguilar no tienen interacción en Jaripeo sin Fronteras, aseguran que quitaron canciones para no estar juntos

Pepe Aguilar está ahora en el centro del escandalo debido a la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal, la familia de estrellas ha dominado los encabezados de noticias y la razón es que se dice que el patriarca no está de acuerdo con el amor de los jóvenes y para muestra se suma la poca interacción que tuvo con su hija en el reciente concierto en el que se reencontraron.

La familia Aguilar cumplió con el evento programado que tenían en Dallas, Texas y en el que tuvieron lleno total y gran éxito en taquilla, pues sus fanáticos deseaban con emoción cantar los temas de cada uno de los cantantes, así como también se dieron cita algunos curiosos que aseguraron que Pepe Aguilar y Ángela Aguilar tienen poca interacción en Jaripeo sin fronteras y que incluso eliminaron del show el tema que cantan juntos.

El concierto de la familia Aguilar fue todo un éxito. Captura de pantalla FB/pepeaguilar_oficial

¿Cómo fue el reencuentro de Ángela Aguilar y Pepe Aguilar?

Usuarios de redes sociales que tuvieron la oportunidad de acudir al espectáculo en el que reúnen la música ranchera, la cultura mexicana y un programa ecuestre, se percataron de que Ángela Aguilar estuvo presente y formó parte del proyecto familiar que tiene junto a su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar, por lo que aseguraron que no hay disgusto entre ellos.

Mientras que también hay quienes grabaron una de las partes del jaripeo en donde puntualizan que es el único momento en el que cantan juntos y que además quitaron temas en donde había duetos, esto presuntamente para ya no verse, pues podrían estar en disgusto por la relación que ahora tienen Ángela Aguilar con Nodal.

Aseguran que Pepe Aguilar y Ángela Aguilar siguen distanciados. Captura de pantalla FB/pepeaguilar_oficial

¿Qué canción eliminaron de Jaripeo sin fronteras?

Los asistentes a Jaripeo sin fronteras en donde se apreció el reencuentro de Ángela Aguilar con su padre Pepe Aguilar notaron que ahora la canción “Tu sangre en mi cuerpo” en la que hacen dueto no formó parte del show. Cabe señalar que se trata de una de las piezas mas emotivas y una parte que encantaba a los espectadores por lo sentimental del momento.

“Tu sangre en mi cuerpo” es una composición de José Luis Ortega Castro, Thelma Inés De La Caridad Castaneda Pino y Yessica Sandoval Pineda en donde los artistas plasman todo el amor que se tienen padre e hija, una canción que forma parte del disco de Ángela Aguilar que se titula “Primero soy mexicana”

¿Qué pasó con Nodal y Ángela Aguilar?

El amor que presumen Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar, desde que anunciaron su noviazgo, apenas se separaron para cumplir con sus agendas, ya que ahora el famoso cantante está en Europa cumpliendo con una serie de eventos y la hija de Pepe regresó con su familia.

Aunque la pareja sigue siendo presa de constantes ataques en redes sociales de parte de personas que no aprueban que estén juntos y que sugieren que los famosos no están haciendo las cosas bien, algo que a Nodal y Ángela parece no importarles y siguen disfrutando de su amor.