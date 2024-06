Belinda causa caos al intenta huir de la prensa vestida de guardia de seguridad

La cantante Belinda vuelve a ser tema de conversación por su relación con la prensa, tras ser captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México vestida como un elemento de seguridad con el objetivo de escapar de los periodistas.

Luego de que hace algunas semanas la intérprete de “En el amor hay que perdonar” presuntamente huyera de una conferencia dentro de una maleta, en esta ocasión distintos medios, entre ellos Chisme No Like, la encontraron caminando por la terminal aérea portando un chaleco característico de los guardias, además gorra y cubrebocas, con la finalidad de pasar desapercibida.

Belinda quiso escapar de la prensa

Como era de esperarse, los reporteros la abordaron e iniciaron los cuestionamientos sobre la polémica amorosa que envuelve a su exprometido Christian Nodal y su actual noviazgo con Ángela Aguilar; sin embargo, la artista española únicamente dijo: “No me empujen”.

Y a pesar de que las interrogantes no paraban e incluso surgieron peticiones para que le enviara un mensaje de sororidad a la rapera Cazzu, expareja y madre de la pequeña hija de Nodal, la actriz y cantante se negó a emitir ningún tipo de declaración.

Finalmente, en las imágenes se observa como la protagonista de telenovelas logra subirse a su camioneta, y agachada, se quita el chaleco del elemento de seguridad de la aerolínea tras los gritos desesperados de los empleados solicitando que no se fuera a llevar la prenda.

Cabe señalar que, en una reciente entrevista en Estados Unidos, Belinda aseguró que no deseaba meterse en la polémica que vive su expareja, y aclaró que por ahora únicamente está dedicada a su carrera artística.

“No, de verdad que no, yo sólo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime (…) la música y sólo me dedico a eso, no tengo nada más que decir”, expuso al respecto ante las cámaras de Despierta América.