Wendy Guevara defiende a Paulina Rubio después del desplante de la 'Chica Dorada' en el Pride

El Pride ya comenzó y con ella algunas polémicas de famosos. Una de las primeras integrantes del mundo de la farándula que dejó de qué hablar fue Paulina Rubio, quien decidió no dar declaraciones tras su llegada a Neza para unirse al Pride. La 'Chica dorada' apareció para negarse a hablar con la prensa y ser duramente criticado por esto. Ahora, Wendy Guevara decidió saltar en apoyo a la exintegrante de Timbiriche.

La ganadora de La Casa de los Famosos fue interceptada por los medios de comunicación donde no dudó en defender a la cantante ante la negación a interactuar con la prensa durante su estadía en el Pride. Wendy dejó claro que si no quiso hablar es porque no tiene nada que contarle a los medios de comunicación o, en su defecto, que algo le hicieron y por eso prefiere no acercarse.

Sigue leyendo:

3 películas imperdibles para conmemorar el mes del orgullo LGBTQ+

La invisibilidad de la bisexualidad

Paulina Rubio se presentó en el Pride de Neza (IG: paulinarubio)

Wendy defiende a Paulina Rubio de la prensa

La influencer y exponente mexicana de la comunidad LGBTQ+ dejó claro que ella no es nadie para educar a las personas, pero también tiene claro que ella no se mete y respeta a las personas. Solo cuando hablan de ella o tocan alguna fibra sensible es cuando ya opina y se defiende.

"Yo no puedo educar a nadie. Yo a Paulina la respeto como respeto a toda la gente. ya nada más cuando me dicen a mí o tocan mis fibras de sensibilidad, ahí es cuando uno ya se tiene que defender", expresó Wendy en declaraciones recabadas por el Informador.

Wendy dejó claro que no se lleva con Paulina Rubio

Wendy no se lleva con Paulina Rubio

La ganadora de la primera edición de LCDFM confesó que no tiene ningún tipo de relación con Paulina Rubio, por lo que su defensa no tiene que ver con un tema de amistad. Después de dejar eso claro, confirmó que con quien sí se lleva es con Thalía, pero que en ese momento no estaba buscando amigas para pasar el rato, sino que iba a trabajar.

La relación de Wendy con Thalía

Guevara y Thalía tienen una linda relación de tiempo atrás. La influencer aseguró que la cantante es muy linda con ella y se mandan mensajes seguido, pero que en esta ocasión no iba a buscar a una amiga para pasar el rato, sino que iba a trabajar durante el Pride, ya que es uno de las figuras públicas más importantes del país dentro de la comunidad LGBTQ+.

Wendy y Thalía tienen una buena relación (IG: thalia)

Le manda buenos deseos a Yolanda Andrade

Yolanda ha presentado problemas de salud recientemente por lo que el mundo del espectáculo en México se ha solidarizado con ella en diferentes momentos. En esta ocasión fue Wendy la que decidió mandarle un mensaje de apoyo y buenas energías para que se siga recuperando de la mejor manera posible y pueda salir adelante de esta enfermedad que el aqueja.