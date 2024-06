La invisibilidad de la bisexualidad

Pavel Avir es actor de teatro, durante la pandemia comenzó a cuestionar su orientación sexual, actualmente tiene 24 años y vive en la Ciudad de México. Durante casi toda su vida él se asumía como una persona heterosexual, sin embargo, durante el encierro comenzaron las dudas y esa batalla interna que pasa por la cabeza cuando te cuestionas tu orientación sexual, incluso tu forma de expresarte.

Para Pavel el camino ha sido relativamente fácil, pues contó con el apoyo de sus padres, en mayor o menor medida, además el ambiente en donde trabaja le ha permitido expresarse dentro de la misma comunidad, pues en el arte la comunidad LGBT es mucho más abierto y aceptado que quizá como él menciona en algún otro trabajo podría resultar más difícil.

Hay muchas formas de expresar tu orientación.

Crédito: Cuartoscuro

Sigue leyendo:

Cómo celebrar el PRIDE 2024 si no quieres ir a la marcha

¿Qué es el queerbating y cómo combatirlo?

Yo me identifico con el término bisexual, ya que actualmente me siento atraído por hombres y mujeres, aunque también me he identificado con la pansexualidad, ya que no le tomo tanta importancia a los genitales de las personas, me guío más por su esencia y que me atraigan las personas.

¿Fue difícil darte cuenta de que eras bisexual?

A menudo, las personas bisexuales se enfrentan a la invisibilidad, lo que significa que su orientación no se reconoce o se minimiza. Esto puede llevar a que vivan discriminación porque su identidad no se toma en serio o se considera menos válida que la heterosexualidad e incluso que la homosexualidad. La invisibilidad puede ser perpetuada por la falta de representación en los medios de comunicación y la cultura popular, además de los estigmas que se tienen sobre la bisexualidad.

Si fue difícil, fue un tema complicado pero no tanto, porque mi aceptación y ese proceso sucedió en pandemia, y en pandemia yo viví solo y fue como un proceso muy mío y luego ya le tocó a mi familia asimilarlo. Pero creo que fue complicado por los prejuicios que yo tenía sobre la bisexualidad.

Las personas bisexuales se enfrentan a discriminaciones dentro de la misma comunidad.

Crédito: Cuartoscuro

Los mismos miembros de la comunidad LGBT desestiman la bisexualidad

Incluso dentro de la comunidad LGBT, las personas bisexuales pueden enfrentar discriminación y prejuicios, algunos miembros de la comunidad sobre todo quienes pertenecen a las poblaciones gay y lesbianas pueden ver la bisexualidad con escepticismo, creyendo que las personas bisexuales tienen privilegios heterosexuales o que no enfrentan las mismas luchas. Esta falta de aceptación dentro de la propia comunidad puede ser especialmente dolorosa y alienante.

He recibido comentarios, de hecho al inicio, yo acepté mi sexualidad a la edad de 20 años y ya cuando era abiertamente bisexual o parte de la comunidad, fue a los 21, comencé a convivir con personas por mi trabajo con personas gays más grandes que yo y justo recibí ese tipo de comentarios de que la mayoría de las personas bisexuales ahora son gays, porque es una etapa. Siempre hay como una negación y rechazo a tu versión.

Pavel se enfrentó a ser cuestionado sobre su bisexualidad.

Crédito: Pexels

Las normas culturales y sociales también juegan un papel importante en la discriminación hacia las personas bisexuales. En muchas culturas, existe una fuerte presión para conformarse a roles de género y expectativas de relación tradicionales, lo que puede hacer que la bisexualidad sea vista como una desviación de la norma, aunque cada vez hay más personas que se identifican como bisexuales. En México, poco más de 50 % de la población que se autoidentifica LGBT se concentra en nueve entidades federativas, y de esas personas el 53% se identifican como bisexuales, según el INEGI.

La lucha por los derechos LGBT es todos los días, no importa si vas o no a una marcha.

Crédito: Cuartoscuro

¿Por que las disidencias marchan en junio?

Las marchas del orgullo LGBT si bine son una celebración de la identidad y la diversidad, también ofrecen un espacio para que las personas LGBT se muestren públicamente y se sientan orgullosas de quienes son, contrarrestando la discriminación y el estigma. Estas marchas son una oportunidad para que las personas LGBT y sus aliados se unan, formando una comunidad de apoyo y solidaridad, un momento para compartir experiencias, fortalecer lazos y demostrar que no están solos en su lucha, aunque no hay una sola forma de luchar, pues cualquiera es válida.

"Nunca he ido a una marcha, no porque esté en contra, solo no he tenido la oportunidad, porque en esa fecha trabajo, mi lucha va en la visibilización en redes sociales, en redes toco temas acerca de la aceptación y de que está bien, a lo mejor mi lucha es de nicho, pero de esa manera lo hago"

La comunidad LGBT lucha por sus derechos.

Crédito: Cuartoscuro

El clóset es para la ropa, no para las personas

La visibilidad puede inspirar a otros a unirse a la causa y luchar por los derechos LGBT. Todos sin importar a quien amemos, merecemos vivir en paz, con los mismos derechos y libertades de poder gritar quienes somos.