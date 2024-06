Kimberly “La más preciosa” responde a rumores de que no estará en LCDLF por consumir sustancias ilícitas: "Una televisora no se fija en eso"

Kimberly “La más preciosa” volvió a causar revuelo en redes sociales por sus fuertes declaraciones, luego de que trascendiera en redes sociales que no estará en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México supuestamente porque consume sustancias ilícitas.

La influencer visiblemente molesta habló abiertamente con sus fans para desmentir lo que circula en redes luego de que dijo “salió una chica diciendo que no era elegida porque consumía sustancias nocivas para la salud… pobre pe#$% ni que ella me las comprara o ¿vive conmigo o crickea conmigo o qué onda?”, aparentemente esa “chica” sería la productora del programa, Rosa María Nogueron.

Sigue leyendo:

"Maldita": mamá de Kimberly "La más preciosa" la humilla y llora en pleno en vivo

Kimberly "La Más Preciosa" reaparece tras hospitalización y revela que tras su cirugía no guardó reposo: "no me importó"

Kimberly Irene responde molesta la razón por la que no estará en La Casa de los Famosos

Sin embargo, Kimberly Irene afirma que fue ella quien no aceptó entrar al proyecto que no fue que la producción la haya desairado “yo no la conozco ni la quiero conocer, ni fue ese motivo por el que no acepte estar en ese reality, ni fue por la sustancia”.

“Una televisora no se fije en eso, si consumes o no, la televisora lo que busca es tu talento, tu persona y tu profesionalismo”, sostuvo Kimberly “La más preciosa”.

Kimberly Irene dijo que fue ella quien decidió no participar Foto: Instagram kimberly_lamaspreciosa

Sus declaraciones causaron polémica en redes y varios usuarios aseguraron que no des mintió que consumiera, algunos de los comentarios que dejaron fueron: “por el bien de la comunidad LGBT, en especial de la comunidad trans, de todo corazón espero que un personaje como Kimberly nunca llegue a las pantallas de televisión nacional”, “no es lo mismo ser mariguano que meterse foco, la Kimberly es adicta a las sustancias, tenerla ahí encerrada sin consumir puede hasta causarle colapso a su salud”.

Mientras que otros salieron en defensa de la integrante del clan de las perdidas: “tiene algo de lógica bebé por qué si aceptaron al mariguano de Adrián Marcelo y a ella no si nos ponemos a pensar está a debate porque a él sí con sus adicciones y ahí ya no”, “tiene razón, si las televisoras se fijaran en todo lo que se meten sus artistas se quedan sin gente”.