Kimberly "La Más Preciosa" reaparece tras hospitalización y revela que tras su cirugía no guardó reposo: "no me importó"

Kimberly "La Más Preciosa" preocupó a sus seguidores de redes sociales desde hace unos días, pues con una foto dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia para tratarse un serio problema de salud del que todavía se encuentra en recuperación, pero menos afectada gracias a una cirugía y al medicamento con el que continúa su proceso médico, al menos así lo confirmó anoche ante los medios de comunicación.

"Cada día mucho mejor": Kimberly "La Más Preciosa" reaparece tras hospitalización

Anoche la influencer que, junto a Wendy Guevara, es conocida por el clip viral de "Las Perdidas" reapareció en un evento con motivo del mes del orgullo de la comunidad LGBT+; a su llegada la prensa la esperaba y rápidamente fue cuestionada sobre sus más recientes problemas de salud. Durante la charla, Kimberly "La Más Preciosa" aseguró que ya se encuentra mejor, aunque todavía se está recuperando y sobre ello también agradeció a quienes se preocuparon por ella, asegurando que no le importó el reposo.

Hace unos días compartió este post tras sus problemas de salud. (Foto: IG @kimberly_lamaspreciosa)

"Me siento cada día mucho mejor porque con el medicamento me estoy levantando mucho", dijo en un encuentro con los medios, entre ellos el reportero Edén Dorantes. En esa misma conversación, la influencer recordó que no es su único problema de salud, ya que desde hace un tiempo tiene una trombosis, misma que ocasionó que el sábado de la semana pasada tuviera complicaciones que la llevaron a la sala de urgencias.

Fue entonces cuando se sometió a un proceso quirúrgico. "Yo me sometí a una cirugía; me encontraron ocho piedras en la vesícula y me extrajeron lo que fueron las piedras y la vesícula. Entonces aquí estoy, el domingo a penas me dieron de alta, pero la verdad me siento muy contenta, muy afortunada de estar aquí presente", agregó.

Así reapareció anoche. (Foto: IG @kimberly_lamaspreciosa)

Finalmente, Kimberly aseguró: "aquí estoy de pie". Ante la duda de si tenía que tomar reposo aseguró que sí y que de hecho fue una de las recomendaciones que se le hicieron; sin embargo, agregó que "no le importó", pues sus prioridades también están en otros lados.

"De hecho tengo que tomar reposo, pero no me importó. Aquí estoy enfrentándome a todo lo que me tenga que enfrentar", dijo Kimberly "La Más Preciosa". Después de otras palabras ante los micrófonos, aseguró que "las piedras ya se fueron, yo creo que ya hasta están en construcción" y antes de despedirse, no dudó en manarle una recomendación a todos sus fans. "Yo le recomiendo a toda la gente que tenga cualquier dolor, atiéndanse. Porque el dolor de la vesícula es muy insoportable", contó.