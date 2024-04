"Maldita": mamá de Kimberly "La más preciosa" la humilla y llora en pleno en vivo

Kimberly Irene "La más preciosa", volvió a escandalizar las redes sociales tras protagonizar una intensa pelea con su mamá durante una transmisión en vivo, el video fue rescatado por la cuenta de TikTok hijasdelapelona0 y provocó diversas reacciones por parte de los usuarios de redes sociales.

En el video se observa como la integrante del clan de "Las pérdidas" está comiendo y su madre le dice "deja de tragar" y comienza a decirle diversas groserías, pero la creadora de contenido la ignora, sigue comiendo y platicando con sus seguidores pero le resulta imposible porque su mamá continúa atacándola.

"A mí no me dirijas la palabra", dice la mamá de Kimberly.

Mamá de Kimberly Irene la humilla en pleno en vivo

La mamá de Kimberly Irene se muestra muy molesta y le dice a su hija que no se va a comer la comida y hasta la maldice, inmediatamente un usuario de redes sociales salieron en defensa de la influencer y le pidieron que le dijera a su mamá que no echara maldiciones a la comida y que no permitiera que la tratar mal porque "eres una excelente hija" a lo que Kimberly respondió "a veces soy perrita, no crean".

"Lleva a tu mamá a un doctor psiquiátrico, le urge", lee la influencer, lo que desató la furia de su progenitora quien respondió muy alterada "llévame tú, pe$%&" y la amiga de Wendy Guevara leyó otro mensaje que decía "no le des más cuerda a tu mamá".

Finalmente la grabación se corta con la señora gritándole a Kimberly Irene y llorando, mientras sus seguidores le aconsejan subirse a su cuarto y ella contesta "a mi no me van a arruinar mi comida y mucho menos mi en vivo".