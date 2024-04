¿Apoyará la candidatura de su amiga?: Wendy Guevara habla sobre la campaña de su amiga Paolita Suárez

'Yo ya les había platicado que tengo mis favoritos', dijo Wendy Guevara Instagram @soywendyguevaraoficial @paolitasuarez28

Paolita Suárez se estrena en la política, hace unos días la integrante de "Las Perdidas" anunció que se postulará como candidata para diputada local en el municipio de León en el estado de Guanajuato, lugar donde nació y por su puesto los fans de las influencers no pudieron evitar cuestionarle a Wendy Guevara si apoyará a su amiga en su campaña e incluso le preguntaron si va a votar por ella y esto fue lo que dijo.

Después de saltar a la fama por un video que se hizo viral en redes sociales junto a la ganadora de La Casa de los Famosos México, Paolita decidió incursionar en la política junto al partido PT de coalición de Morena. De acuerdo a la creadora de contenido, ella no tenía deseos de saltar a este ámbito pero la buscaron y ella aceptó.

La famosa influencer trans estaba realizando un video en vivo a través de su cuenta de Instagram cuando uno de sus seguidores le preguntó qué opinaba sobre la candidatura de su amiga. Wendy no se guardó nada y respondió con todo, hasta dijo si votará por su amiga Paolita o no.

"Ay no sé, la verdad. Mi hermana quiere andar en campaña por ayudar a la gente y todo, pues que le de duro mi comadre. No hermanas yo ya les había platicado que tengo mis favoritos, yo ya sé por quién voy a votar, ya tengo yo pensado desde cuando, no me gusta hablar de esos temas porque la política es un tema muy delicado", detalló.