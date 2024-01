¿Paola Suárez volvió con su novio? Jesús publica cariñoso mensaje y enciende las alertas

Después de que Paola Suárez diera a conocer que perdonó a José de Jesús "N" tras golpearla y mandarla al hospital, el joven reapareció en redes sociales para mandarle un cariñoso mensaje a la integrante de "Las Perdidas". Al hacerse viral esta respuesta, muchos de sus fanáticos se preguntan si volverá con el sujeto, pues muchos están en desacuerdo debido a que la agredió.

Hace unos días, la influencer hizo una transmisión en sus redes sociales en las que anunció que había perdonado al que fue su novio, ya que no le quería guardar rencor. “La justicia te la puede dar Dios, es lo único que te puedo decir, porque yo ya lo perdoné", dijo la creadora de contenido, quien no explicó si retiró su denuncia legal que tenía en contra del joven.

Ex novio de Paola Suárez publica cariñoso mensaje

Luego que se hiciera viral la noticia de que "La Patitas", como le dicen de cariño, perdonó a su exnovio, Jesús tomó sus redes sociales para mandarle un mensaje la celebridad de internet. En sus historias de Instagram, el joven colocó una imagen de unos pies, por lo que muchos de los fans especulan que las palabras eran para Paolita Suárez.

En una segunda publicación la ex pareja de la influencer publicó la frase: “Gracias por confiar nuevamente en mí, no te defraudaré”, la cual estaba acompañada de una imagen de un gatito disfrazado de girasol. Hasta el momento, la integrante de "Las Perdidas" no ha reaccionado al comentario de su ex pareja.

¿Paola Suárez regresará con su exnovio Jesús?

Paola Suárez no ha mostrado indicios de querer regresar con Jesús, pues a pesar de que anunció que lo perdonó después de agredirla físicamente, indicó que espera tener justicia divina. “Si la justicia lo perdona, no lo perdona, hace o deshace, yo siento que algún día va a pagar todo lo que me hizo, hace o va a hacer. Creo que el único que tiene el poder de hacer justicia aquí es Dios. De este mundo no nos vamos sin pagar todo lo que hemos hecho”.