Kimberly "La más preciosa" es abandonada por su marido durante una transmisión en vivo: VIDEO

Kimberly "La más preciosa" y su esposo Óscar Barajas se viralizaron en redes sociales a causa de una discusión que sucedió durante una transmisión en vivo que realizaba la influencer y que terminó con él informándole que su relación se acababa, hizo su maleta y se fue.

Todo habría ocurrido durante un viaje a Mérida, Yucatán de la pareja, quienes habrían acudido a la boda de un amigo de Kimberly Irene y hasta compartieron fotos en redes donde se ven disfrutando el momento y pasándola genial, las postales tienen la leyenda "un viaje express con el amor de mi vida, te amo Óscar".

Kimberly Irene y Óscar Barajas realizaron un viaje a Mérida Foto: Instagram kimberly_lamaspreciosa

Pero toda la armonía se rompió cuando la amiga de Wendy Guevara comenzó a transmitir en vivo pero se desconoce la razón por la que estaban discutiendo sólo se escucha como ella le reclama por supuestamente drogarse y él por estar con alguien más, además le reclama por estar grabando y ella le advierte que va a grabar cuando ella quiera y él le refutó que graba lo que le conviene.

"Ya deja de tratarme así, para ti soy un pu&%$ títere", reclamó Óscar Barajas

En ese momento Kimberly respondió unas preguntas de sus seguidores de a dónde se iría su marido y ella dijo que desconocía porque no conocía a nadie ahí, en las imágenes se ve como él empieza a hacer su maleta casi al borde del sollozo y ella comienza a pedir que localicen a Wendy Guevara.

"No quiero que me busques" le responde tajante Óscar Barajas pero ella le pide que no agarre la maleta en la que está guardando sus cosas porque esa maleta no le había costado 6 mil pesos, su pareja sólo le pide que se muestre como es en las redes sociales y la acusa de fingir ser alguien que no es.

Fue tanto el alboroto causado que la policía arribó a lo que sería la habitación de hotel donde se encontraban para verificar que todo estuviera en orden y él les comenta que ya hizo su maleta y abandonara el lugar que todo está en orden.

Óscar Barajas realizó otra transmisión en vivo confesando que dormiría en la calle porque así vivió durante su infancia y que no tenía miedo y al ser cuestionado sobre si se divorciara respondió que "yo no quiero porque la amo pero es algo que no esperaba, mucha gente me lo dijo, a veces uno es tonto el corazón es el que manda".

La pareja se casó el 9 de diciembre Foto: Instagram kimberly_lamaspreciosa

Kimberly Irene confiesa que se casó muy rápido con Óscar Barajas

Mientras tanto Kimberly Irene confesó entre lágrimas que se casó muy rápido y que las consecuencias de esos actos se estaban viendo reflejadas, aseveró que lo aguante porque lo quiere y "si le llega una persona mejor que yo lo va a aguantar más porque lo quiere.

"Me duele lo que paso y todo pero es lo mejor comadres para ambos", reconoció Kimberly Irene.

Al ser cuestionada por sus seguidores sobre si se divorciaría ella se mostró reacia, señaló que el matrimonio no es un juego y recomendó a quienes tienen un noviazgo conocerse bien antes de dar el paso de contraer matrimonio. El video del momento fue compartido por la cuenta de TikTok chismeshoreof y habría sido tomado de la transmisión en vivo de los influencers.