Kimberly “La más preciosa” vuelve a pelear con su esposo y lo ridiculiza: VIDEO

Kimberly Irene "La más preciosa" y su esposo Óscar Barajas son una de las parejas favoritas de redes sociales, por ello todo lo que hacen se vuelve tendencia, como sus peleas, ya que aunque están recién casados no todo es miel sobre hojuelas, pues en diversas ocasiones han sido captados peleando y hasta ellos mismos lo han hecho durante sus transmisiones en vivo.

En redes revivieron un video donde los recién casados estarían en el área de autoservicio en compañía de algunos de sus familiares quienes viajan en la parte trasera del automóvil, la influencer se encuentra en el asiento del piloto y su pareja en el del copiloto.

Óscar Barajas se molestó por los comentarios de su esposa Foto: TikTok

Los hechos habrían ocurrido previo a la cena navideña, cuando acudieron aparentemente a comprar comida en la zona de autoservicio y la empleada le habría dicho a la amiga de Wendy Guevara que debía esperar 25 minutos para recibir su pedido a lo que la integrante del clan de "Las pérdidas" le respondió muy amable "ay qué linda mi amiga".

Pero todo cambio cuando volteo a la cámara y le dijo a su esposo y seguidores "pinche vieja me vaciló" y su esposo se molestó por su comentario y le dijo "Kimberly" para llamarle la atención lo que provocó el enojo de la originaria de León, Guanajuato t le refutó a su pareja "¿qué Óscar?".

"Pero no digas pinche vieja porque está haciendo su trabajo", enfatizó Óscar Barajas.

Algunos usuarios opinan que Kimberly Irene lo trata mal y otras que él la maltrata Foto: Instagram kimberly_lamaspreciosa

Y Kimberly "La más preciosa" le contestó que su trabajo no es vacilarle a la gente y le dio a entender que si no sabía porque se había expresado así mejor no opinará y fue cuando dio un ejemplo que hizo enojar a su marido.

"Es como tú, hoy te voy a dar duro contra el muro y te quedas dormido esas son mentiras", aseveró Kimberly Irene.

A lo que Óscar Barajas visiblemente molesto le respondió "dice la doctora Tania Rincón, hola Óscar, te sigo esperando en mi consultorio", haciendo referencia a la doctora que supuestamente le escribía y habría desatado los celos de la integrante del clan de las pérdidas. Pero Kimberly Irene le respondió que ni siquiera se apellida Rincón sino Herrera.

Aunque los recién casados han protagonizado diversas peleas y muy polémicas también han compartido momentos de felicidad y amor y se han mostrado felices de compartir sus vidas.