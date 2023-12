Esposo de Kimberly "La más preciosa" le grita durante una transmisión en vivo: VIDEO

Kimberly "La más Preciosa" y su esposo Óscar Barajas vuelven a estar en el ojo del huracán debido a que no tienen ni un mes de casados y ya han protagonizado diversas peleas en sus transmisiones en vivo, una de las últimas fue cuando su esposo le gritó frente a todos sus seguidores sin importar que estaba transmitiendo.

Todo comenzó cuando la amiga de Wendy Guevara iba transmitiendo mediante redes sociales y le preguntaron por su esposo, ella respondió que estaba con su familia pero que ella quería ir a Silao en Guanajuato porque tenía antojo de comprar unas fresas y dijo "el óscar está igual que las vecinas, todavía no llena de Navidad", dando a entender que seguía enfiestado porque añadió "no estamos para soportar hermanas tanto borrachín".

Kimberly Irene habría respondido a las críticas de sus seguidores Foto: kimberly_lamaspreciosa

En ese momento le entra una llamada de su marido y ella le contesta amablemente "¿qué paso amor? vengo en un en vivo" pero él le responde molesto "no, ¿cuál pin%&/ en vivo? ¿dónde ching%&/ andas?" a lo que la influencer responde que se dirige a Silao lo que le causa desagrado a su esposo y le ordena que se regrese.

"Te me vienes y te me regresas a la ve&%&/", dice Óscar Barajas.

La cantante se sorprende y le dice a su público "ay hermanas, como me está hablando Óscar" y él añade "vente y regrésate por mí" y la amenaza con que ya lo escucho pero ella se ataca de risa, después no se sabe si él colgó o ella pero terminan la llamada y él le sigue llamando insistentemente pero ella decide ya no contestarle.

Amigas de Kimberly "La más preciosa" opinan sobre las discusiones con su esposo

Al respecto sus amigas se mostraron asombradas por las peleas que han mostrado en sus en vivos, porque en otras ocasiones ha sido Kimberly Irene quien le levanta la voz la Óscar Barajas, al respecto Evelyn "La mamita Hernández" dijo que no estaba de acuerdo con que óscar tuviera su propio canal de YouTube impulsado por Kimberly, que ella no lo haría con su pareja, porque el día de mañana él podría tener éxito y abandonar a su amiga.

Paola Suárez por su lado solo dio un consejo a sus seguidores, les comentó que si su amiga se pelea con su pareja no se metan porque el día de mañana podrían reconciliarse y uno puede ser el más afectado, lo que podría interpretarse como una indirecta ante la situación que vive su amiga.

Kimberly Irene y Óscar Barajas se casaron a inicios de mes Foto: kimberly_lamaspreciosa

Kimberly "La más preciosa" responde a haters

"La felicidad no se dice, se expone y se dan señales, vive, ríe y goza que a cada cual le llega su hora", escribió Kimberly Irene a lado de una fotografía donde aparece con su esposo frente a un árbol navideño disfrutando de las fiestas decembrinas, luego de la polémica en que se vio envuelta.