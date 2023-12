Boda de Kimberly “La más Preciosa”: Wendy Guevara explotó contra fans, le pedían fotos y no la dejaban disfrutar la fiesta

Kimberly “La más Preciosa” y su ahora esposo Óscar Barajas se casaron en una ceremonia religiosa en León, Guanajuato, el evento fue nombrado como la fiesta del año debido a todo el auge y lo esperado que fue para los fanáticos de la famosa influencer y de todos los importantes invitados que acudieron a celebrar el amor de la pareja.

La reunión se llevó a cabo en un lujoso salón de eventos y estuvo cargado de elegancia y buen gusto, quienes no pudieron faltar a celebrar junto a Kimberly “La más Preciosa” fueron sus amigas Paola Suarez, Evelyn “La mamita” Hernández, Trixi y Wendy Guevara, famosas estrellas de León Guanajuato que son íconos de las redes sociales.

Gracias a diversas transmisiones en vivo que realizaron desde las cuentas de las influencer, el público disfrutó de algunos detalles de la boda y escuchó una de las críticas de Wendy Guevara hacía los invitados de la fiesta, pues la ganadora de “La Casa de los Famosos” aseguró que no la dejaban estar en paz debido a todas las fotos que le pedían.

La influencer utilizó su cuenta en Instagram para dar a conocer que las personas en la boda estaban pidiéndole fotos a ella y a sus amigas, además comentó que la conductora Vanessa Claudio, otra de las famosas invitadas tampoco estaba pasando un buen momento porque la tenían acorralada decenas de fanáticos que querían un recuerdo con ella.

“Hermanas no es que ande de mamon*, ni andamos de mamon**, pero una viene a disfrutar del evento, no ha ser el centro de atención es Kimberly y Óscar no nosotras, es que les digo porque tienen a Vanessa Claudio allá arrinconada toda la gente”, aseguró Wendy Guevara.