Maryfer Centeno analiza boda de Kimberly, "La más preciosa": "Ella lleva la batuta en la relación"

Kimberly "La Más Preciosa" se ha casado tanto por el civil como por la iglesia. La ceremonia civil se llevó a cabo en la casa de la influencer, donde contrajo nupcias con Óscar Barajas. Posteriormente, la gran celebración del matrimonio religioso tuvo lugar este sábado en una elegante quinta en León, Guanajuato.

Las imágenes y videos del evento no tardaron en circular en redes, llegando a ojos de Maryfer Centeno, grafóloga mexicana quien ha ganado popularidad en el mundo del espectáculo por sus apariciones en televisión, donde analiza la firma y el lenguaje corporal de varios famosos.

Sigue leyendo

La cafetería de Maryfer Centeno, ¿cuánto cuesta comer ahí mientras analizan tu letra?

Martha Figueroa y MaryFer Centeno se habrían peleado en los foros de televisión

La grafóloga aseguró que según las expresiones faciales y lenguaje corporal de los novios, ambos se encontraban muy nerviosos, sin embargo, esto predominaba en Óscar Barajas.

"¿Notan la sonrisa de satisfacción de ella? Ella está muy contenta, se siente muy complacida, muy segura de sí misma y sobre todo, sin miedo a este frío espantoso que hace. Por fortuna, esperemos que no le de un resfriado, porque luego una por andar tan destapada le pasan cosas", agregó.

Por otro lado, señaló que la pareja estaba muy enamorada, pero quien llevaba la batuta en la relación definitivamente era Kimberly. No obstante, entre los dos había miradas de amor verdadero.

La integrante de “Las perdidas”, lució un vestido color marfil, corte princesa con incrustaciones de cristal. Este elegante atuendo fue diseñado por Víctor y Jesse. Además, para lucirlo, Kimberly optó por un peinado recogido alto que le permtía portar una corona brillante.

"Él está nervioso. Él la mira con ojos de 'me gustas mucho', yo no los veo nada serios, al contrario, la veo a ella muy deshinibida, muy contenta, sin miedo al frío. Pero ve nada más qué vestidazo, qué bien se ve. Él no está acostumbrado a tanto reflector encima de él", comentó sobre la pareja.