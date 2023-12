Wendy Guevara responde agresiones de Alfredo Adame: "Ojalá pueda rejuvenecer para que tenga trabajo"

Wendy Guevara está en los cuernos de la Luna y su carrera pasa por el mejor momento. Por esta razón, la influencer y celebridad ganadora de La Casa de los Famosos. Como muestra de su fama, en horas recientes se dio a conocer que Wendy Guevara se encontró con Sergio "Checo" Pérez durante el concierto de despedida de RBD.

De igual manera, Wendy habló de la relación laboral con Sergio Mayer y el acuerdo legal que tiene con él para el cobro de contratos. De esta forma, Wendy acepta que su crecimiento profesional va viento en popa y que su compañero del reality show le apoya en todo momento.

Más allá de eso, Wendy también desveló su opinión en torno a las agresiones que Alfredo Adame lanzó contra ella y contra su amigo Nicola Porcella.

Adame arremetió contra los amigos. Foto: Especial

Sin pelos en la lengua y con ganas de poner en su lugar a Alfredo Adame, fue como Wendy Guevara respondió a los malos comentarios que el actor y conductor hizo contra la influencer.

Luego del consejo, Wendy comentó que ella no respetará trayectorias de personas que no le respeten a ella.

"La trayectoria me vale riata, la trayectoria de cada quién, no le voy a respetar la trayectoria de nadie porque ellos no respetan, todos somos nuevos aquí en el medio y luego van a llegar otros nuevos y yo tengo que aceptarlo, no voy a ponerles el pie ni queriendo que me alaben los otros influencer que vienen detrás de mí", reflexionó y abundó que en 2024 volverá con su reality.