Alfredo Adame ahora arremete contra Wendy Guevara y Nicola Porcella

Nicola Porcella se encuentra en medio de la polémica después de que no asistiera a un show por estar el Flow Fest 2023 con Wendy Guevara y otras personalidades. Debido a que la noticia ha dado mucho de qué hablar, otros famosos como Alfredo Adame han mostrado su descontento con ambos ex concursantes de La Casa de los Famosos México, pues de acuerdo al conductor "no son nadie".

El expresentador de Hoy dio una entrevista al programa Todo Para la Mujer, en la que además de revelar que tiene un nuevo proyecto en puerta y cómo va su proceso legal debido a la demanda que le interpuso su exnovia Magaly Chávez, también se le preguntó sobre qué opinaba que Nicola Porcella dejó "plantados" a sus fanáticos que lo estaban esperando en un show de "Las Perdidas" en Mexicali, Baja California.

Alfredo Adame asegura que Nicola Porcella "no es nadie"

Al respecto, el polémico actor destacó que en un principio la culpa fue del empresario que contrató a la celebridad peruana, debido a su reciente fama, sin embargo, aseguró que es poco conocido y cuestionó cuál era su verdadero talento. "El error lamentable fue del empresario por dejarse llevar. Al final de cuentas, ¿quién es Nicola Porcella? ¿De dónde salió? ¿Canta, baila, es mago, payaso? ¿Quién es y para qué lo invitaron?", mencionó Adame, de 65 años.

Asimismo, dijo que actualmente la televisión se ha encargado de crear "ídolos de barro", ya que no están preparados para el mundo del espectáculo, pero se les da una oportunidad debido a su popularidad. como fue el caso de Nicola. “De repente, endiosan a una persona, que no es nadie, que no se preparó absolutamente nada. Afortunadamente, ya no le siguió con el cuento porque ya la querían llevar de todo. No se preparó”, señaló el ex conductor y actor de Televisa.

Wendy y Nicola tienen mucha popularidad tras estar en La Casa de los Famosos México Foto: Televisa

Alfredo Adame también se lanza contra Wendy Guevara

Adame no sólo se lanzó en contra del actor peruano, sino también de su amiga Wendy Guevara, pues argumentó que a pesar de que ganó La Casa de los Famosos México, está siendo un fracaso comercial. El histrión destacó que, de acuerdo a fuentes cercanas, la integrante de "Las Perdidas" no logra llenar sus shows. “Se iba a presentar en un auditorio de 4 mil personas y vendió 400 boletos”, aseguró durante la conversación.