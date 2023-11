Gustavo Adolfo Infante explota contra Nicola Porcella y llama "estupidez" al programa del Team Infierno

Gustavo Adolfo Infante nuevamente llamó la atención debido a sus fuertes comentarios contra una celebridad. Esta vez fue Nicola Porcella contra el que explotó el periodista de espectáculos, quien despotricó no solo en su contra, también por sus proyectos, como por ejemplo, el programa que tiene con sus compañeros del "Team Infierno", ya que lo calificó como una estupidez, a pesar de que gustó a los fans.

La mañana de este jueves 23 de noviembre, en el programa "Sale el Sol" se transmitió una entrevista con el actor peruano, quien anunció que próximamente lanzará un tema musical. Durante la conversación el exintegrante de La Casa de los Famosos México, confesó que no sabía cantar, pero que se estaba preparando para dar un buen contenido a sus fans, sin embargo, fue esta declaración la que no le gustó al periodista de espectáculos.

Sigue leyendo:

¿Wendy Guevara, Nicola Porcella y Emilio Osorio sin trabajo? Show del Team Infierno podría cancelarse por este motivo

Wendy besó a Nicola apasionadamente durante el estreno de "La guarida del infierno", ¿ya hay romance formal?

Gustavo Adolfo Infante califica como "desvergonzado" a Nicola Porcella

Después de que se transmitió la nota, Gustavo Adolfo Infante calificó como "desvergonzado" y "cínico" a Nicola, pues explicó que no sabe cantar ni actuar, pero quiere estar en el mundo artístico en México. "Que desvergonzado este cuate (Porcella). El cinismo todavía. 'Voy a grabar una canción. No, no cantó', de entrada cómo vas a grabar algo si no cantas" destacó el comunicador, quien continuó con sus críticas hacia la celebridad originaria de Perú.

"Todavía el señor (Nicola Porcella) sale con el cinismo y la cara dura para decirnos que nos va a ver la cara de idiotas. Por lo menos dí 'estoy tomando clases'. A mi me cae gordo tanto cinismo", mencionó Infante, que recibió la réplica de sus compañeras, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, las cuales recordaron que el famoso se está preparando y que hay otros artistas populares que tampoco cantan.

Nicola Porcella lanzará una canción próximamente IG @nicolaporcella12

Gustavo Adolfo Infante también despotrica contra el programa del Team Infierno

De igual forma, el periodista de espectáculos también dejó ver su descontento con el programa "La Guardia del Infierno", pues indicó que tanto Nicola, como sus compañeros Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho De Nigris, Emilio Osorio y Apio Quijano, no están preparados. Asimismo, dijo que la emisión carece de dirección y guion, dando como resultado un mal proyecto, el cual calificó como "una estupidez".

"Es el grave problema de este proyecto, ninguno es actor, y los ponen a actuar; no hay dirección ahí. Falta absolutamente todo, falta guion, falta dirección, falta actuación... Es una estupidez el programa ese, es lo peor que he visto. Son una bola de advenedizos, que el político no es político, que el cantante no es cantante, la influencer no se qué sea. Ahí está el resultado, la cochinada que presentaron", puntualizó el comunicador.