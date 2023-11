VIDEO: Alfredo Adame se sincera tras cambiar de profesión, ¿está en la ruina?

Una de las personalidades más polémicas dentro del gremio del espectáculo es Alfredo Adame, quien en más de una ocasión se ha colocado en el centro de los reflectores, esto debido a que constantemente se le ha visto envuelto en polémicas que tienen que ver con diversos conflictos en los que llega incluso a los golpes.

El actor conocido por su temperamento explosivo ha sido objeto de señalamientos públicos incluso por parte de otros artistas o figuras del gremio del espectáculo, tal es el caso de Carlos Trejo, un famoso creador de contenido referente a lo paranormal, quien incluso lo ha retado públicamente a tener un enfrentamiento físico.

Alfredo Adame constantemente da ruedas de prensa con lesiones tras los enfrentamientos que tiene en vía pública. Foto: cuartoscuro

Seguir leyendo:

Alfredo Adame vinculado a proceso por violencia de género tras pelea con Gustavo Adolfo Infante

¿Alfredo Adame está desaparecido?, su hijo preocupa a fans porque no sabe nada de él

Carlos Trejo no es el único que se ha pronunciado en contra de Adame, pues vale la pena destacar que tiene diversos presuntos enemigos, pues incluso se ha enfrentado a golpes con gente desconocida en la calle, quien ha manifestado en redes sociales que el actor tiene una actitud violenta y a la defensiva en general.

Es dentro de este contexto que ahora ha llamado la atención el hecho de que, debido a sus conflictos, el famoso cada vez se estaría quedando con menos contratos para aparecer como actor y es dentro de este contexto que ahora ha llamado la atención la noticia de que es precisamente él quien ha asegurado que no le interesa ya estar en televisión.

“Yo ando en las fiestas, ando de Dj, pero mi problema no es económico, mi problema no es de salud, mi problema es hacer algo y soy muy activo y me gusta hacer las cosas (...) Quien va a saber de mis finanzas, estoy haciendo 12 fechas y sigo siendo una maquinita de hacer billetes", aseguró Adame.

Es de destacar que el actor constantemente es cuestionado a través de redes sociales y por las audiencias respecto a su estado de salud mental, pues hay quienes aseguran que es complicado y hasta lamentable pensar en la vida de una persona que responda de manera violenta la mayoría del tiempo, por lo que el ahora Dj para fiestas ha contestado a sus detractores.

A mí ya la tele no me importa, salir bien o mal, no me importa… Lo de hoy son las redes (...) Sigo siendo productivo y tengo la mentalidad de un chavo de 25 años, el altar más sagrado para una mente brillante es la soledad”, dijo Adame al contestar respecto a lo que la gente que crítica la salud mental de Adame.