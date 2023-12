Nicola Porcella olvida apagar su micrófono en un programa en vivo y se escucha la incómoda plática que tiene con Adriano

Nicola Porcella una vez más en el centro de la polémica y está vez fue por las fuertes declaraciones que ofreció durante su participación en el Teletón México, pues fue uno de los invitados especiales para las transmisiones, pero cuando pensaron que todo iba bien, un descuido de la producción mostró una incómoda conversación con su hijo Adriano.

Pues según lo que se alcanzó a escuchar tras dejar los micrófonos abiertos de Nicola Porcella fue el momento en el que regaña a su hijo, el ex participante de La Casa de los Famosos no dudó en pedir a su pequeño que no jugara con cosas peligrosas, aunque no se alcanzó a conocer el motivo principal del enojo del peruano al final de su conversación le expresó lo mucho que lo ama.

Sigue leyendo: Wendy Guevara admite que sí estuvo enamorada de Nicola Porcella: "Nadie se fija en lo que yo sentía"

Es un famoso actor peruano. Captura de pantalla IG/nicolaporcella12

¿Por qué Nicola regaña a su hijo Adriano?

Aunque no se sabe el motivo exacto del regaño de Nicola Porcella a su hijo, se aprecian algunas de las cuestiones que le hizo el actor, tal y como en qué lugar se encontraba y también le pide que realice actividades que no sean inseguras e incluso le da permiso para que ponga “la casa de cabeza” si esto le permite tener mayores cuidados.

“Haz lo que quieras, pero no juegues con cosas así, pon la casa de cabeza si quieres, pero no jueguen con cosas así", fue parte de lo que dijo Nicola a Adriano.

Es un papá amoroso. Captura de pantalla IG/nicolaporcella12

¿Quién es la mamá del hijo de Nicola?

Nicola Porcella es un famoso actor, deportista e influencer, aunque desde hace tiempo adquirió fama en México, se volvió más popular este 2023 tras su participación en La Casa de los Famosos, ahí dio a conocer su historia y una de sus facetas más importantes es Adriano, el pequeño que tuvo fruto de su relación con Francesca Lazo.

Dentro de lo que se sabe de Francesca Lazo es que es maquillista y asesora de imagen en Perú, es muy talentosa en su profesión y además se da tiempo para compartir algunos videos en redes sociales sobre rostro, cabello y solo algunos detalles de su vida privada y momentos que vive junto a su niño.