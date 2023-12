Wendy Guevara admite que sí estuvo enamorada de Nicola Porcella: "Nadie se fija en lo que yo sentía"

Wendy Guevara y Nicola Porcella se ganaron el corazón del público en “La Casa de los Famosos México” gracias su gran conexión por la que, incluso, surgieron rumores de un romance. Aunque ambos aclararon que sólo existía una buena amistad entre ellos, ahora es la influencer quien abrió su corazón para admitir que sí se enamoró del actor peruano.

Wendy Guevara estuvo enamorada de Nicola

La integrante de “Las Perdidas” se convirtió en una de las participantes favoritas del reality show gracias a su simpatía y sentido del humor, algo que compartía con Nicola Porcella logrando formar una sólida amistad. Pronto surgieron los rumores de un romance debido a la actitud de ambos que, entre juegos y risas, mostraban atracción.

Sigue leyendo:

Wendy Guevara exige respeto para su amiga Kimberly “La más preciosa” y alto a las críticas por su boda: “se siente triste”

Wendy Guevara admite que sí estuvo enamorada de Nicola Porcella. Foto: IG @nicolaporcella12

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Wendy Guevara reveló que sí estuvo enamorada: “Me dio miedo que me estaba enamorando de Nicola. Un día pensé: ‘¿Y si salgo y después que sea mi novio el Nicola?’ Empecé a verle todo lo bueno a Nico (…) Me imaginé muchas cosas. La estoy cag**** porque esto es un juego, muchos de aquí no nos vamos a ver, cada quien va a tomar su camino… Me voy a enamorar de Nicola”.

¿Por qué se alejó de Nicola Porcella?

Wendy Guevara también se sinceró sobre el motivo por el que cambió su actitud con Nicola Porcella y admitió que decidió tomar distancia para “proteger su corazón”, pues entendió que todo era parte del programa y que nunca habría más que una bonita amistad entre ellos.

“Yo me imaginé eso (que era serio) Yo con el Nico. Me imaginé todo, pero dije ‘no, tengo que poner un alto’ (…) Nadie se fija en lo que yo sentía, esa fue mi manera de cuidarme. Él es buena onda, es buen chavo, lo está tomando a juego, yo también, pero no sé qué me estaba pasando”, detalló la influencer.